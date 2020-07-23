«Российская экономика идет ко дну» 

Экономика России — колосс на глиняных ногах и идет ко дну. Об этом сообщает польское издание Gazeta Polska.

В первой половине июля, как сообщал «Рамблер», председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что по итогам 2020 году валовой внутренний продукт (ВВП) России может сократиться на 5%, таким образом темп роста экономики за 10 лет составит всего 1% и это очень мало.

«В экономическом плане Россия — колосс на глиняных ногах», — написал на днях автор Gazeta Polska.

Он заявил, что российскую экономику отличает отсталость, власти страны годами ничего делают для ее модернизации, их приоритетом является финансирование олигархов и силовиков. Журналист высказал мнение, что экономика России идет ко дну, а предпринимать какие-то меры уже поздно — они не дадут особых результатов, потому что кризис связан не только с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, а имеет структурный характер — экономика зависима от экспорта углеводородов.

Автор публикации заявил, что Россия может потерять позиции на нефтяном рынке, потому на ее месторождениях осталась главным образом нефть, которую сложно добывать, возможностей для значительного наращивания поставок природного газа у нее нет, а ее перспективы стать ведущим игроком на рынке сжиженного природного газа (СПГ) выглядят плохо.