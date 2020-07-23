Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
82.10
$
71.18
82.30
82.00
Прогноз
27.07 – 03.08
$
73.00
82.49
Индексы и котировки Brent
44.75
+0.36 Золото
1873.99
+0.24 РТС
1259.72
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
23.07
1.1591
+0.0261
08.07
1.1330
20.07
12.07
28.06

«Российская экономика идет ко дну» 

Артём Кульша 37 минут назад
Экономика России — колосс на глиняных ногах и идет ко дну. Об этом сообщает польское издание Gazeta Polska.
В первой половине июля, как сообщал «Рамблер», председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что по итогам 2020 году валовой внутренний продукт (ВВП) России может сократиться на 5%, таким образом темп роста экономики за 10 лет составит всего 1% и это очень мало.
«В экономическом плане Россия — колосс на глиняных ногах», — написал на днях автор Gazeta Polska.
Он заявил, что российскую экономику отличает отсталость, власти страны годами ничего делают для ее модернизации, их приоритетом является финансирование олигархов и силовиков. Журналист высказал мнение, что экономика России идет ко дну, а предпринимать какие-то меры уже поздно — они не дадут особых результатов, потому что кризис связан не только с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, а имеет структурный характер — экономика зависима от экспорта углеводородов.
Автор публикации заявил, что Россия может потерять позиции на нефтяном рынке, потому на ее месторождениях осталась главным образом нефть, которую сложно добывать, возможностей для значительного наращивания поставок природного газа у нее нет, а ее перспективы стать ведущим игроком на рынке сжиженного природного газа (СПГ) выглядят плохо.
Комментарии 537
Экономика , Видео , Цена на нефть , Экономика России , Алексей Кудрин , Счетная палата
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Уже случилось»: эксперт о деноминации рубля
«Уже случилось»: эксперт о деноминации рубля
По 15 тыс. рублей: пенсионерам приготовили подарок
По 15 тыс. рублей: пенсионерам приготовили подарок
Свыше 170 тыс. рублей: кому положено пособие
Свыше 170 тыс. рублей: кому положено пособие
Вдова Проскурина рассказала, что актёр назвал дочь «сволочью»
Вдова Проскурина рассказала, что актёр назвал дочь «сволочью»
Видео
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
«Уже случилось»: эксперт о деноминации рубля
00:41
«Уже случилось»: эксперт о деноминации рубля
Экономика
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Названы главные угрозы рублю
00:08
Названы главные угрозы рублю
Рынки Экономика
Россияне заработают на новых дорогах
02:52
Россияне заработают на новых дорогах
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение