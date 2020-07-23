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Евросоюзу предрекли потрясения 

Мария Иванова и ещё 1 1 час назад
Политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачёв заявил, что Евросоюз ждут серьезные потрясения из-за разногласий по экономическим и политическим вопросам. Об этом сообщает «Взгляд».
Как писал «Рамблер», саммит ЕС, на котором обсуждался план по восстановлению экономики, продолжался около пяти дней вместо запланированных двух. Встречу прерывали, так как страны не могли договориться по финансовым вопросам.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявлял, что у стран «диаметрально противоположные» мнения о размере фондов восстановления. В итоге политики решили, что размер бюджета на 2021–2027 годы составит 1,074 триллиона евро, а на план по восстановлению выделят 750 миллиардов.
«Небольшие богатые страны Западной и Северной Европы подняли бунт, не желая безвозмездно давать деньги более бедным. Это возмутило Италию и Испанию, по которым сильно ударил коронавирус», — так объяснил затянувшиеся переговоры Трухачёв.
Сначала планировалось, что 500 миллиардов из 750-миллиардного плана придутся на безвозмездную помощь, а треть составят займы.
Нидерланды и Австрия выступали против такого такого распределения, в итоге было решено, что 390 миллиардов выделят на безвозмездную помощь, еще 360 миллиардов — на займы.
«Иначе, как вымученным, такой компромисс не назвать. <…> Для констатации отсутствия единства Евросоюза вполне хватило и обсуждения двух финансовых документов», — отметил политолог.
По его мнению, обсуждение почти любой важной темы — санкций против России, миграции, отношений с США — оборачивается в ЕС скандалами и склоками.
«Едва ли ЕС от всего этого развалится, но большие потрясения ему пережить придется», — заключил политолог.
Комментарии 5
Экономика , Видео , Статьи , Вадим Трухачев , Андрей Бабиш , ЕС
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