Переплата России Украине за транзит газа составит 30%

За текущий год объем транзита российского газа через Украину составит 52-55 миллиардов кубометров при запланированных и обязательных к оплате 65 миллиардах. Такие цифры назвал глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон, передает РИА Новости.

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По его словам, прогноз основан на том, что «Газпром» в первом полугодии использовал 77 процентов забронированных мощностей, прокачивая 150-152 миллиона кубометров в сутки.

Поскольку российская компания переводит средства за выкупленные мощности в полном объеме, то переплата за поставленное топливо составит 30 процентов. До этого в операторе прогнозировали прокачку по итогам года в 55-57 миллиардов кубометров.

Согласно условиям нового соглашения, «Газпром» заплатит за поставки 65 миллиардов кубометров в 2020 году и за 40 миллиардов в следующие четыре года. В случае превышения объемов транзит пойдет по повышенному тарифу.

Неиспользование уже оплаченных объемов происходит на фоне снижения продаж российского трубопроводного газа в Европу. Теплая зима и резкое снижение стоимости на сжиженный природный газ (СПГ) привели к рекордным для «Газпрома» убыткам в первом квартале.