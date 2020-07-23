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Эксперты прогнозируют снижение ключевой ставки до 4% годовых 

Бюллетень Недвижимости 1 час назад
Эксперты прогнозируют снижение ключевой ставки ЦБ до 4% годовых
Фото: ТАСС
За прошедшую неделю мнение экспертов финансового рынка существенно сдвинулось в сторону более сильного снижения ключевой ставки.
Об этом в ходе онлайн-конференции ГК "Финам" сообщила начальник аналитического отдела "АК БАРС Финанс" Елена Василева-Корзюк.
Она отметила, что по консенсус-прогнозу Bloomberg в среднем ожидается снижение на 50 б.п., до 4% годовых. При этом, часть экспертов (36% опрошенных) прогнозирует снижение на 25 б.п.
"Поводом для сдвига прогнозов и ожидания снижения ключевой ставки стали слабые данные по доходам населения за июнь, а также заявление главы Центробанка о сохранении потенциала для смягчения ставок", — рассказала аналитик.
Вместе с тем, она не исключает, что на предстоящем завтра, 24 июля, заседании Банк России возьмет паузу, с учетом резкого снижения ключевой ставки на прошедшем заседании в июне до исторического минимума.
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Экономика , Центральный банк России , Bloomberg
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