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​ЦБ скорректировал прогноз по падению ВВП России в 2020 году 

Банки.ру и ещё 5 52 минуты назад
​ЦБ скорректировал прогноз по падению ВВП
Фото: ТАСС
Банк России уточнил ожидания по снижению российского ВВП в 2020 году с минус 4,0—6,0% до минус 4,5—5,5%, следует из среднесрочного прогноза регулятора по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
Скорректирован также прогноз на 2021 год (рост ВВП на 3,5—4,5% вместо 2,8—4,8% в апрельском прогнозе) и 2022 год (рост на 2,5—3,5% вместо 1,5—3,5%).
«Восстановление российской экономики будет постепенным с учетом поэтапного снятия ограничительных мер. Происходящее оживление деловой активности в целом остается сдержанным и неоднородным по отраслям и регионам», — говорится в пресс-релизе Банка России.
По мнению регулятора, траектория дальнейшего восстановления экономики может быть неустойчивой в связи с произошедшим падением доходов, сдержанным поведением потребителей, осторожными настроениями бизнеса, а также ограничениями со стороны внешнего спроса.
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Экономика , Центральный банк России
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