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Тимошенко: Зеленский принял странное решение 

Свободная пресса и ещё 5 1 час назад
Депутат Верховной рады, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сообщила о неожиданном решении, которое принял украинский президент Владимир Зеленский. Речь идет об увеличении цен на газ на семь процентов. По мнению Тимошенко, для этого «нет абсолютно никаких оснований»
«За время, когда началось падение цен на нефть и газ, в три раза на европейской бирже, на европейском рынке оптовом упала цена на газ… Когда был президент Порошенко, в Европы были созданы посреднические компании, которые им контролируются и которые пропускали через себя газ, накручивали цену и потом продавали газ людям в три раза дороже. Так вот, что самое обидное — что пришел новый президент, я от него ожидала, что он за неделю введет правило: украинский газ — украинцам и европейский газ без наценки — украинцам, раз уж так пошло. К сожалению, остались те же самые посредники в Европе, те же самые "фирмы-прокладки" — те, в которых остается часть откатов. И потом не напрямую от оптовых поставщиков, а через те "прокладки" далее продолжается поступать газ на Украину, и НАК "Нафтогаз" увеличивает бесконечно цену на газ на украинский, и люди все это потребляют», — цитирует депутата «112 Украина».
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Комментарии 10
Экономика , Рынки , Юлия Тимошенко , Владимир Зеленский , Нафтогаз , Верховная Рада
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