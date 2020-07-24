Евросоюз превращается в «долговой общак»?

В 2019 году Германия заплатила 13,4 миллиарда евро в «общак» ЕС . Польша получила 12,3 миллиарда евро, Греция — 3,4 миллиарда. Многие в Европе считают несправедливым тот факт, что Венгрия и Польша получают громадные деньги от ЕС и при этом попирают правовые принципы Евросоюза, но ответственности не несут.

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Лидеры стран Евросоюза в результате сложнейших четырехдневных переговоров согласовали на саммите в Брюсселе семилетний план бюджета ЕС и размеры фонда по восстановлению экономики стран, пострадавших от пандемии covid-19. Общий объем средств составляет 1,8 триллиона евро. Из них 1074 миллиарда будут выделены в рамках семилетнего бюджетного плана ЕС на 2021-2027 годы. Самые ожесточенные споры вызвали размеры так называемого «фонда восстановления». Общий объем этого фонда останется неизменным — 750 миллиардов евро, как с самого начала предложили Франция и Германия.

Однако в результате отчаянного сопротивления небольших и богатых стран Европы (Нидерланды, Австрия, Дания, Швеция и Финляндия) планка безвозмездной помощи была снижена до 390 миллиардов евро, эти гранты государствам-получателям не нужно будет возвращать Брюсселю. Остальные 360 миллиардов — это кредиты, которые должны быть погашены до 2058 года.

Сумму в 750 миллиардов евро Евросоюзу придется занять на мировых финансовых рынках, этот долг будет погашаться совместными усилиями всех стран ЕС.

Немецкая «Цайт» (Die Zeit) задается вопросом: что означает «фонд восстановления», учрежденный в Брюсселе? Акт европейской солидарности или нарушение национального суверенитета государств Европы? В любом случае, по оценке наблюдателей, создание фонда является важнейшим прецедентом, превращающим ЕС в «долговой союз» (Schuldenunion), при котором более богатые и развитые страны будут финансировать бедных соседей по «европейской коммуналке». ЕС становится по факту «трансферным союзом», в котором страны Центральной и Северной Европы будут компенсировать недостаточную конкурентоспособность Юга путем передачи части своих доходов.

Хотя сторонники «Соединенных штатов Европы» приветствуют достигнутое соглашение и называют его победой «проевропейского курса», национально ориентированные политики считают создание фонда превышением полномочий со стороны Еврокомиссии . Член руководства партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила: «Окончательное „грехопадение" Европы состоялось. Так называемый „фонд восстановления" противозаконен, Евросоюз берет на себя долги, не обладая атрибутами государства или высшего финансового органа. В результате, Германия поручается за деньги, которые неподконтрольны ее парламенту и бюджету».

Иными словами, отмечает «Цайт», Еврокомиссия ведет себя так, будто обладает государственной и финансовой властью. И это создает опасный прецедент. На самом деле, считают наблюдатели, «долговой общак» уже давно существует. Несмотря на длительное сопротивление Германии, канцлер Ангела Меркель все же поддержала соответствующую инициативу президента Франции Эммануэля Макрона , чтобы уберечь Евросоюз от распада и сохранить единый рынок.

Министр финансов Германии Олаф Шольц считает, что «фонд спасения» ЕС имеет историческое значение и сравнил его создание с решением американского министра финансов Гамильтона, который создал в конце XVIII века рынок облигаций США, одновременно дав Конгрессу право контролировать правительственные расходы. Действительно, отныне облигации Еврокомиссии становятся обязательствами всего ЕС, а не его отдельных членов. Таким образом рынок получил новый надежный актив, способный конкурировать с американскими ценными бумагами.

В 2019 году Германия заплатила 13,4 миллиарда евро в «общак» ЕС. Польша получила 12,3 миллиарда евро, Греция — 3,4 миллиарда. Многие в Европе считают несправедливым тот факт, что Венгрия и Польша получают громадные деньги от ЕС и при этом попирают правовые принципы Евросоюза.

Греция также получает деньги из фондов ЕС, чтобы оплатить свои непомерные долги, но при этом не проводит административных реформ и не создает условий для инвестиций. Эта необязательность объясняет требование Австрии, Нидерландов, Дании, Швеции и Финляндии — предоставлять отчеты, на что и как были потрачены европейские деньги.

Эту позицию по умолчанию поддерживает канцлер Германии Ангела Меркель, но никак не готовы принять страны Восточной Европы. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал нидерландского премьера Марка Рютте «ненавистником Венгрии» лишь за то, что тот настаивал на строгом соблюдении европейских норм.

Французская «Трибюн» (La Tribune) подводит итог саммита ЕС:

«Отныне Европейский союз становится государством, которое не подменяет 27 государств-членов ЕС, однако фактически включает их в свои структуры. Главным отличительным признаком нового государства является тот факт, что оно способно выпускать облигации для финансирования „фонда восстановления" размером в 750 миллиардов евро».