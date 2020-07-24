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В ЦБ заявили, что хеджировать цены на нефть по примеру Мексики для РФ нецелесообразно 

ТАСС 1 час назад
Набиуллина отвергла идею о страховании нефти
Фото: ТАСС
ЦБ РФ сейчас не видит альтернатив бюджетному правилу, хеджирование цены на нефть по примеру Мексики для РФ нецелесообразно. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
"Если говорить, чтобы копировать мексиканский опыт, мы не поддерживаем такое предложение. Мы считаем, что бюджетное правило вполне выполняет свою функцию", — сказала она.
Набиуллина также отметила, что для внесения изменений в бюджетное правило нужна уверенность в том, что другой механизм будет лучше, и понимать цену нефти в случае дополнения правила.
"Нужно учитывать, что добыча нефти и экспорт нефти в Мексике многократно меньше российского, и если речь о том, чтобы хеджировать все объемы — у нас большое сомнение, что рынки хеджирования позволят это осуществить, либо это будет очень дорого", — добавила она.
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