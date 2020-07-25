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«Опустимся ниже»: россиянам предрекли возврат в 90-е 

Майк Габриелян и ещё 1 34 минуты назад
Экономист Константин Юрченко предрек экономический кризис осенью 2020 года.
По его мнению, Россия может вернуться в 90-е: падение доходов россиян превысит уровень 1999 года.
«Если.. и дальше будет снижение, то, скорее всего, опустимся ниже», — спрогнозировал эксперт.
«Сейчас население продолжает опираться на сделанные ранее сбережения, они подходят к концу постепенно. Осень будет тяжелой», — заявил Юрченко, являющийся бывшим преподавателем высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ.
По мнению эксперта, страна не выйдет из кризиса до будущей весны, передает URA.ru.
Россияне испугались возврата в «лихие 90-е»
При этом Юрченко уверен, что большого обвала доходов граждан не произойдет. Этот показатель будет снижаться максимум на 1,5-2% в месяц.
Ранее «Рамблер» сообщал, что во втором квартале 2020 года уровень реальных доходов россиян снизился на 8%. Это рекордный показатель с 2013 года.
Тревожные настроения и в Пенсионном фонде. На этой неделе глава ПФР заявил на встрече с президентом страны, что в фонд стало поступать меньше средств, поскольку зарплаты россиян во время пандемии упали.
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Экономика , Видео , Константин Юрченко , Пенсионный фонд РФ , ВШЭ , РИА Ura.ru
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