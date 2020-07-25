«Опустимся ниже»: россиянам предрекли возврат в 90-е 

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Экономист Константин Юрченко предрек экономический кризис осенью 2020 года.

По его мнению, Россия может вернуться в 90-е: падение доходов россиян превысит уровень 1999 года.

«Если.. и дальше будет снижение, то, скорее всего, опустимся ниже», — спрогнозировал эксперт.

«Сейчас население продолжает опираться на сделанные ранее сбережения, они подходят к концу постепенно. Осень будет тяжелой», — заявил Юрченко, являющийся бывшим преподавателем высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ.

По мнению эксперта, страна не выйдет из кризиса до будущей весны, передает URA.ru.

При этом Юрченко уверен, что большого обвала доходов граждан не произойдет. Этот показатель будет снижаться максимум на 1,5-2% в месяц.

Ранее «Рамблер» сообщал , что во втором квартале 2020 года уровень реальных доходов россиян снизился на 8%. Это рекордный показатель с 2013 года.