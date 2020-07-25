«Опустимся ниже»: россиянам предрекли возврат в 90-е

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Россиянам предсказали возврат в 1990-е 

Konkurent.ru 8 часов назад
По заявлению экспертов, экономический кризис наступит уже осенью 2020 г.
Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко заявил, что в России скоро начнется новая волна экономического кризиса. При этом эксперт уверен, что от него в большей степени пострадают простые граждане.
Специалист уверен, что уже предстоящей осенью россияне понесут рекордные потери. При этом Юрченко подчеркнул, что спад экономики будет продолжаться.
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Эксперт отметил, что потенциал текущего экономического кризиса не будет исчерпан до конца 2020 г. кроме того, он высказал уверенность, что будет продолжаться снижение доходов россиян.
«Падение доходов россиян превысит уровень 1999 года. Если сегодня мы уже на уровне 1999 — 2000 года находимся, и дальше будет еще снижение, то, скорее всего, опустимся ниже», — сказал Юрченко.
Бывший преподаватель подчеркнул, что в любом случае Россия не выйдет из кризиса до весны 2021 г. По подсчетам эксперта пик снижения доходов россиян можно будет наблюдать уже этой осенью. По мнению специалиста, сейчас держаться на плаву гражданам помогают сделанные ранее сбережения, однако их количество скоро иссякнет, и россиян будет ждать «тяжелая осень».
Однако, Юрченко уверен, что резкого снижения доходов граждан не произойдет. По мнению эксперта, этот показатель снизится максимум на 2%.
Напомним, что по мнению Nation news, за второй квартал текущего года доходы российских граждан упали на 8%. При этом 12.5% граждан имеют доход, размер которого ниже прожиточного минимума.
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Экономика , Видео , Константин Юрченко , ВШЭ
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