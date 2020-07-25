Будет ли деноминация: политолог все объяснил

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Будет или нет деноминация? Политолог все объяснил 

Konkurent.ru 2 часа назад
Один из российских политологов объяснил интерес экспертов к идее урезать российской валюте нули.
Политолог Сергей Михеев высказал свое мнение о разговорах про деноминацию рубля. С точки зрения эксперта, неутихающие разговоры о сокращении нулей на отечественных купюрах являются «интриганскими батлами», наносящими вред национальным интересам.
Михеев считает, что идею специально подкинули российским СМИ те люди, кто преследует свои личные цели и пытается получить выгоду от войн между элитами.
Назад в 90-е: зачем России деноминация рубля
Напомним, что впервые о деноминации российской валюты заговорил глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. Свою инициативу эксперт объяснил тем, что в России, по его словам, слишком много наличных денег на душу населения. Тогда Разуваев заявил, что в стране порядка 80 тыс. руб. наличкой приходится на каждого россиянина.
Предложение Разуваева было подхвачено различными изданиями, а также экспертами, которые предлагали свои выводы о необходимости или бесполезности такой инициативы.
Публикации, связанные с возможной деноминацией рубля, Михеев назвал «вбросами», которые «являются результатом войны разных элитных группировок».
Кроме того, эксперт уверен, что к действительному положению дел в экономике России данные публикации не имеют отношения.
«Важно то, что нет понимания крайней вредности всех этих бесконечных интриганских междуэлитных батлов. Все, чем они заняты — это выяснение отношений друг с другом, раздел каких-то кусков пирога. А надо, чтобы была единая стратегическая линия, которая соответствует национальным интересам России и ее народа», — подчеркнул Михеев.
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Экономика , Видео , Сергей Михеев , Александр Разуваев
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