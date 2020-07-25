Будет ли деноминация: политолог все объяснил

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Один из российских политологов объяснил интерес экспертов к идее урезать российской валюте нули.

Политолог Сергей Михеев высказал свое мнение о разговорах про деноминацию рубля. С точки зрения эксперта, неутихающие разговоры о сокращении нулей на отечественных купюрах являются «интриганскими батлами», наносящими вред национальным интересам.

Михеев считает, что идею специально подкинули российским СМИ те люди, кто преследует свои личные цели и пытается получить выгоду от войн между элитами.

Напомним, что впервые о деноминации российской валюты заговорил глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев . Свою инициативу эксперт объяснил тем, что в России, по его словам, слишком много наличных денег на душу населения. Тогда Разуваев заявил, что в стране порядка 80 тыс. руб. наличкой приходится на каждого россиянина.

Предложение Разуваева было подхвачено различными изданиями, а также экспертами, которые предлагали свои выводы о необходимости или бесполезности такой инициативы.

Публикации, связанные с возможной деноминацией рубля, Михеев назвал «вбросами», которые «являются результатом войны разных элитных группировок».

Кроме того, эксперт уверен, что к действительному положению дел в экономике России данные публикации не имеют отношения.