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Стало известно о давлении США на европейских подрядчиков «Северного потока-2» 

Lenta.ru и ещё 8 3 часа назад
США начали давить на партнеров России в Европе
Фото: © EPA-EFE/CLEMENS BILAN
Власти США в последнее время усилили давление на европейских подрядчиков, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на источники. Как стало известно изданию, американская сторона провела как минимум две конференции с фирмами-подрядчиками из Европы. В частности, в них участвовали 12 представителей США из трех министерств: Госдепартамента, Минфина и Минэнерго. По словам источников, они «очень ясно дали понять, что хотят помешать завершению трубопровода».
Собеседники издания назвали действия американской стороны «очень серьезной угрозой».
22 июля палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2021 год. В документе содержатся расширенные санкции против российского трубопровода «Северный поток-2». В частности, ограничительные меры предлагают распространить на компании и физические лица, которые в значительной мере способствуют продаже, аренде или предоставлении судов для укладки труб, предназначенных для строительства газопроводов, а также их страхования.
Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года. Срок запуска проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов сначала из-за позиции Дании, которая не согласовывала маршрут прохождения проекта через свои воды, а затем из-за санкций США в отношении компаний, участвующих в проекте.
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Экономика , Компании , Госдеп США , Конгресс США , Минэнерго , Минфин
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