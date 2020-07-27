Налоговое мошенничество выделят в статью УК РФ

Российские силовые ведомства готовят нормативную базу для введения в Уголовном кодексе специальной статьи за преступления, связанные с налоговым мошенничеством, сообщили в Следственном комитете России. Чаще всего уклонения от налогов с помощью различных схем происходят в Москве и Подмосковье, и связаны они преимущественно со строительством и торговлей.

«Сейчас актуален вопрос о совершенствовании уголовного законодательства. У нас с коллегами идет дискуссия, чтобы предложить законодателю ввести новый состав преступления — «Налоговое мошенничество». Но этот вопрос пока обсуждается, и говорить что-то конкретно по нему рано», — рассказала Леоненко.

По словам представительницы СКР, обычно налоговыми преступлениями в России считаются деяния, совершенные в рамках статей 198 (уклонение физлица от уплаты налогов или страховых взносов), 199 (уклонение организаций), 199.1 (неисполнение обязанностей налогового агента), 199.2 (сокрытие денежных средств), а также иногда применяется ст. 159 УК РФ (мошенничество).

«Налоговое преступление, если возьмем статью 199 УК РФ, где говорится об уклонении от уплаты налогов с юридического лица в особо крупном размере, оно предусматривает до шести лет лишения свободы, в то время как статья 159 УК РФ, по которой квалифицируется хищение путем обмана в особо крупном размере, предусматривает до десяти лет лишения свободы, то есть меры ответственности разные. Однако на практике бывают случаи, когда одни и те же действия, совершенные теми или иными лицами, могут быть квалифицированы по-разному, по 159-й статье и по 199-й», — сообщила заместительница руководителя Следственного комитета России.

По словам Леоненко, наиболее распространены налоговые преступления в сфере крупного и среднего строительства, в розничной и оптовой торговле. Самые криминальные в этом смысле регионы-лидеры по количеству возбужденных уголовных дел — Москва и Московская область. Всего за 2019 год в столице было возбуждено 228 таких дел, а в области — 152. Третий по числу уголовных дел за налоговое мошенничество — Краснодарский край (133), на четвертой строчке Ставропольский край (108), а Ростовская область (96) замыкает пятерку регионов с наибольшим количеством налоговых преступлений.

Ежегодно из-за преступлений в области налогообложения российская казна недосчитывается около 58 млрд рублей. Такие деяния зачастую сопряжены с коррупционными связями уклоняющихся бизнесменов и с недобросовестными чиновниками. Как уточнила Леоненко, только за первое полугодие 2020 года правоохранители выявили три тысячи налоговых преступлений, что на 17% ниже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Представитель СКР отметила, что несмотря на снижение динамики, цифры по прежнему говорят о колоссальной проблеме в этой области.

«Предварительно расследованы уголовные дела об 1730 преступлениях. В суд направлены уголовные дела о 728 преступлениях. Выявлено 1562 лица, совершивших преступления указанной категории. Размер причиненного бюджету ущерба составил более 47 миллиардов рублей», — привела статистику сотрудница СК.

В Следственном комитете полагают, что причина уклонения граждан и предпринимателей от уплаты налогов государству сокрыта в чрезмерной лояльности властей.

Для обеспечения «в стране благоприятного инвестиционного климата» законодатель сделал много в плане либерализации уголовной ответственности за экономические преступления. Так, по словам Леоненко, с 2014 года суммы максимальных значений для определения налоговой недоимки как криминальной постоянно увеличивались.