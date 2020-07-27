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За полгода бюджет недополучил 47 млрд рублей из-за налоговых преступлений 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Бюджет России за первые шесть месяцев 2020 года недополучил более 47 млрд рублей в результате налоговых преступлений, сообщила зампредседателя СК генерал-полковник Елена Леоненко.
«По данным первого полугодия 2020 года, правоохранительными органами выявлено 3 тыс.062 налоговых преступления, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижение произошло на 17%. Предварительно расследованы уголовные дела о 1 тыс.730 преступлениях. В суд направлены уголовные дела о 728 преступлениях. Выявлено 1562 лица, совершивших преступления указанной категории. Размер причиненного бюджету ущерба составил более 47 млрд рублей», — передает РИА «Новости» слова Леоненко.
Уже удалось возместить порядка 30 млрд рублей. При этом «недобросовестные налогоплательщики, попавшие в орбиту уголовного преследования, добровольно уплатили в бюджет более 17,1 млрд рублей».
«В рамках уголовного процесса изъято имущества, денег и ценностей на сумму более 419 млн рублей, стоимость имущества, на которое наложен арест, составила более 12,4 млрд рублей», — рассказала генерал-полковник.
«В России чаще всего уклоняются от уплаты НДС и налога на прибыль. Самый распространенный вид налоговых преступлений в России — это стандартная схема, когда создается искусственный документооборот», — сообщила Леоненко.
По ее словам, «таким образом завышаются расходы, и на эту сумму занижается прибыль, с которой уплачивается налог на прибыль в меньшем размере, чем он должен быть уплачен по закону».
«Кроме того, на сумму завышенных расходов в результате искусственного документооборота в налоговых декларациях выставляются вычеты по НДС», — добавила Леоненко.
«А так как налогоплательщик фактически не нес расходы и не платил НДС при расчете с мнимыми контрагентами, то и не имел права на вычеты и соответственно не имел права их указывать в декларациях, тем самым на сумму вычетов он уклонился от уплаты НДС. Также распространено незаконное возмещение НДС из бюджета», — заключила генерал-полковник.
Леоненко отметила, что чаще всего преступления в налоговой сфере совершаются в строительстве, торговле и на транспорте. По ее словам, преступления в основном совершаются руководителями юридических лиц при соучастии их подчиненных, «а также лицами, фактически владеющими и руководящими бизнесом — так называемые конечные бенефициары».
«По количеству возбужденных уголовных дел в 2019 году лидировали Москва (228), Московская область (152), Краснодарский край (133), Ставропольский край (108), Ростовская область (96)», — сообщила Леоненко.
Напомним, Леоненко заявила, что правоохранительные органы обсуждают проект новой статьи Уголовного кодекса — «Налоговое мошенничество».
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Экономика , Видео , Елена Леоненко , МВД , РИА Новости
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