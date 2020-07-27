«От санкций США пострадает ЕС, а не Путин»

Американские аргументы против «Северного потока — 2» не выдерживают критики, пишет финская газета. При этом новые санкции США затронут более 120 компаний в 12 европейских странах. Они напрямую заблокируют инвестиции на 700 миллионов евро, а косвенно — еще больше. И это не говоря о том, что Европе нужен газ Строительство газопровода «Северный поток — 2» простаивает с конца прошлого года. К тому моменту суднам-трубоукладчикам осталось проложить менее 200 из почти 2 500 километров труб. Затем компания-подрядчик вышла из дела под угрозой американских санкций.

В середине июля США выступили против «Северного потока — 2» еще жестче. Госсекретарь Майк Помпео (Mike Pompeo) призвал все предприятия, которые имеют отношение к строительству трубопровода, прекратить сотрудничество с проектом. Заканчивайте с этим или будьте готовы к последствиям — так предельно ясно высказался Помпео.

Газопровод, который идет из России в Германию по дну Финского залива и Балтийского моря, с самого начала вызывал много споров. Эстония и Польша выступали против его строительства, в Швеции говорили о военной угрозе, а в Дании никак не могли принять решение по поводу прокладки трубопровода в датских водах.

Из-за датской задержки строительство несколько отстало от графика. А вот угроза американских санкций полностью его остановила. Изначально запуск трубопровода был запланирован на конец 2019 года. Новую предполагаемую дату окончания строительства компания пока не называет.

«Мы сообщим об этом сразу же, как только у нас появится новый трубоукладчик», — сказали в «Северном потоке — 2». В июле американское новостное агентство Bloomberg сообщало, что российское судно «Академик Черский» приближается к месту строительства. Именно это судно российский министр энергетики Александр Новак еще ранее упоминал как потенциальное решение возникшей проблемы.

Европейские политики плохо восприняли новые угрозы США ужесточить санкции. Конечно, «Северный поток — 2» принадлежит российскому Газпрому , но его финансируют и крупные энергетические компании Германии, Франции, Австрии и Нидерландов. Они вложили в проект около миллиарда евро.

По подсчетам «Северного потока», новые санкции США, если они вступят в силу, затронут более 120 компаний в 12 европейских странах. Они напрямую заблокируют инвестиции примерно на 700 миллионов евро, а косвенно затронут еще больше. Между тем эти инвестиции Европе очень нужны, ведь экономики многих ее стран сильно пострадали из-за кризиса, вызванного коронавирусом.

Европейские политики не стеснялись в выражениях, комментируя угрозы Помпео. Канцлер Ангела Меркель сказала, что поведение американцев идет вразрез с представлением немцев о законности. Но не только немцы жестко раскритиковали санкционные планы. Австрийское министерство иностранных дел тоже заявило, что Австрия против односторонних санкций и выступает за диалог.

Франция придерживается той же позиции. Сейчас речь идет об энергетике, но так может пострадать и любая другая отрасль, заявили французы. Европе пора проявить силу и перестать терпеть посягательства на свое право принимать самостоятельные решения по поводу энергопоставок. Европа США не враг, подчеркнула Франция.

Американский аргумент, будто Европа становится все более зависима от российских источников энергии, тоже больше не выдерживает критики. Конечно, Россия действительно крупнейший поставщик природного газа в Европу, но рынок открыт, и на нем присутствуют и другие поставщики газа. Примерно пятая часть импортируемого в ЕС газа приходится на сжиженный природный газ (СПГ), который покупается у других поставщиков. В том числе и у самих США есть коммерческий интерес экспортировать его в Европу.

То, что новый газопровод вредит Украине, тоже сомнительный аргумент. Газпром пообещал продолжать поставки через Украину как минимум до 2024 года. А Украина от российского газа не зависит — она может покупать его у любой европейском страны.

Так как многие хотят отказаться от угля, а Германия — еще и от атомных электростанций, Европе нужны альтернативные источники энергии. Природный газ будут использовать еще долго, и спрос на него продолжит расти. Поэтому мощностей для импорта газа должно быть достаточно для того, чтобы сформировавшийся в ЕС рынок и впредь функционировал без сбоев.