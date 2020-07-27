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Россия в июне опередила США по поставкам СПГ в Китай 

Прайм 46 минут назад
Россия опередила США по поставкам СПГ в Китай
Фото: ТАСС
Россия в июне опередила США по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Китай, пишет агентство Блумберг со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.
Россия в июне поставила 396 тысяч тонн против 67 тысяч тонн за аналогичный период прошлого года. При этом в месячном выражении показатель вырос на 20,7%.
Тем временем импорт СПГ из США за прошедший месяц составил 340 тысяч тонн, что на 2,4% больше по сравнению с показателем за май текущего года. В июне 2019 года США не поставляли СПГ в Китай.
Общий импорт СПГ в КНР в июне составил 5,79 миллиона тонн, примерно на 29% превысив показатель годичной давности.
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Экономика , Федеральная таможенная служба , Bloomberg
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