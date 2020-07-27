Россия опередила США по поставкам СПГ в Китай

Россия в июне опередила США по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Китай, пишет агентство Блумберг со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Россия в июне поставила 396 тысяч тонн против 67 тысяч тонн за аналогичный период прошлого года. При этом в месячном выражении показатель вырос на 20,7%.

Тем временем импорт СПГ из США за прошедший месяц составил 340 тысяч тонн, что на 2,4% больше по сравнению с показателем за май текущего года. В июне 2019 года США не поставляли СПГ в Китай.

Общий импорт СПГ в КНР в июне составил 5,79 миллиона тонн, примерно на 29% превысив показатель годичной давности.