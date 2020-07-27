Берлин заявил о нарушении США суверенитета ФРГ и ЕС

Санкционное давление США на участников проекта "Северный поток — 2" нарушает суверенитет Европы и, в частности, Германии. Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС председатель комитета Бундестага (парламента ФРГ) по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.

"Меня, как и прежде, поражают действия правительства США. Я расцениваю это как прямое нападение на германский и европейский суверенитет", — заявил он.

"Правительство ФРГ жестко осуждает угрозы со стороны США, но официально мне ничего неизвестно от кабинета министров о конкретных ответных мерах, — добавил депутат от Левой партии. — Как бы то ни было, все больше политиков, представляющих федеральное правительство, выступают за более жесткий подход".

В конце июня агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Берлине сообщило, что правительство ФРГ готовит меры на случай, если США действительно реализуют свои угрозы относительно расширения санкций против проекта "Северный поток — 2". По данным агентства, полученным от двух германских чиновников, правительство канцлера Ангелы Меркель рассматривает возможность выработки координированных действий ЕС в случае, если Соединенные Штаты примут новые санкции против проекта.

О санкциях

Палата представителей Конгресса США ранее одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября), который обязывает администрацию ужесточить санкции в отношении газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".

Речь идет о введении рестрикций против иностранных лиц, которые в значительной мере способствуют продаже, аренде или предоставлению судов для укладки труб, предназначенных для строительства "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".

В ФРГ ранее неоднократно критиковали экстерриториальные санкции США. Меркель говорила, что считает "Северный поток — 2" экономическим проектом, который должен быть завершен.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток — 2" построен на 93%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда.