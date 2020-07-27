«Россию могут отключить от системы SWIFT»

В обозримой перспективе санкции против Российской Федерации будут усиливаться. Если РФ будет продолжать себя так вести, как сейчас, то Москва дождется еще и таких санкций, как отключение от системы SWIFT. Об этом в духе антироссийской пропаганды заявил посол Украины в США Владимир Ельченко

«В обозримой перспективе санкции будут усиливаться. Если Россия будет продолжать себя вести так, как она ведет себя сегодня, а думаю, в ближайшее время это не изменится, то они дождутся еще и таких санкций, как отключение от системы SWIFT. Дело в том, что отключение от системы SWIFT негативно повлияет и на партнеров России. Именно поэтому очень осторожная позиция у многих других стран. Но если будет такое вызывающее поведение России, они дождутся и этого. В свое время рассматривался вопрос о запрете регулярных авиарейсов из России в США (сейчас это произошло в связи с пандемией), речь могла бы идти о замораживании банковских счетов некоторых российских чиновников высокого уровня», — сказал Ельченко.

Он добавил, что об этом в свое время заявлял министр финансов США, и то, что санкции до сих пор не введены, еще ничего не значит.