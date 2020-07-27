«Война» США и Китая сыграла на руку России

Отношения Китая и США находятся в худшем за всю историю состоянии, наряду с более низкой себестоимостью, это помогло России опередить по объемам поставок СПГ американских экспортеров сжиженного природного газа на рынок КНР, прокомментировал РИА Новости ведущий аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров

"Основные преимущества российского СПГ: более низкая себестоимость производства и хорошие торговые отношения с Китаем. Отношения между Китаем и США находятся в худшем состоянии, наверное, за всю историю. Развитие торговли между этими странами в таких условиях выглядит проблематичным, поэтому Китай старается снизить зависимость от недружелюбно настроенного партнера. Поэтому спрос на российский газ растет", — сказал эксперт.

Ранее в понедельник агентство Блумберг со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР сообщило, что Россия в июне опередила США по поставкам СПГ в Китай. Так, РФ поставила 396 тысяч тонн против 67 тысяч тонн за аналогичный период прошлого года. При этом в месячном выражении показатель вырос на 20,7%. Тем временем импорт СПГ из США за прошедший месяц составил 340 тысяч тонн, что на 2,4% больше по сравнению с показателем за май текущего года. В июне 2019 года США не поставляли СПГ в Китай.

Отношения США и Китая в настоящий момент накалены по целому ряду различных вопросов, включая торговые отношения. Наладить последние призвано торговое соглашение, первая фаза которого была подписана в январе.

В рамках первой части соглашения Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов. Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей — на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции — на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" показателю.