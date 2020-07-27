Совфед высказался о деноминации рубля

Покупательная способность российского рубля не изменится в результате деноминации. Об этом, как сообщает «Национальная служба новостей», заявил сенатор Сергей Калашников

В начале июля, как сообщал «Рамблер», объем наличных денег в России достиг рекордного показателя (более 11,6 триллиона рублей). Экономист Александр Разуваев предложил деноминировать рубль в 100 раз в данной связи. Несколько дней спустя председатель Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина заявила, что изменение стоимости денежных знаков не рассматривается и не планируется.

«Деноминация применяется просто для удобства денежного обращения», — заявил сегодня Калашников, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике.

Он сообщил, что в результате деноминации покупательная способность российской валюты не изменится. Сенатор объяснил это тем, что внутри России рубль — свободно конвертируемый, тогда как весь остальной мир не признает его твердой или полутвердой валютой. Это привело к тому, что отношение к рублю стало спекулятивным, причем не гнушаются спекуляций даже российские банки.