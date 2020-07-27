Совфед высказался о деноминации рубля

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Совет Федерации оценил деноминацию рубля 

Артём Кульша и ещё 1 12 минут назад
Покупательная способность российского рубля не изменится в результате деноминации. Об этом, как сообщает «Национальная служба новостей», заявил сенатор Сергей Калашников.
В начале июля, как сообщал «Рамблер», объем наличных денег в России достиг рекордного показателя (более 11,6 триллиона рублей). Экономист Александр Разуваев предложил деноминировать рубль в 100 раз в данной связи. Несколько дней спустя председатель Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина заявила, что изменение стоимости денежных знаков не рассматривается и не планируется.
«Деноминация применяется просто для удобства денежного обращения», — заявил сегодня Калашников, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике.
Он сообщил, что в результате деноминации покупательная способность российской валюты не изменится. Сенатор объяснил это тем, что внутри России рубль — свободно конвертируемый, тогда как весь остальной мир не признает его твердой или полутвердой валютой. Это привело к тому, что отношение к рублю стало спекулятивным, причем не гнушаются спекуляций даже российские банки.
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Экономика , Видео , Эльвира Набиуллина , Сергей Калашников , Александр Разуваев , Совет Федерации , Центральный банк России
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