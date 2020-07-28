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Конфискованные деньги россиян предложили отдавать в Пенсионный фонд 

Lenta.ru и ещё 5 2 часа назад
Нелегальные деньги отдадут пенсионерам
Фото: РИА Новости
Денежные средства россиян, законность получения которых невозможно доказать, будут конфисковывать и перечислять в Пенсионный фонд России (ПФР) . Такие поправки готовятся в Гражданский и Бюджетный кодексы, выяснили «Известия».
Сейчас в пользу государства можно конфисковать только имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы.
В Министерстве финансов уточнили, что эта мера касается всех граждан, а не только госслужащих.
При этом в Минфине не раскрыли, на какое ведомство будет возложена обязанность по проверке доходов. Также остается неизвестной минимальная сумма для инициации проверки. Кроме того, необходимо будет определить, за какой период могут проверить законность средств.
Доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов предупредил, что эта инициатива смешивает две разные проблемы: коррупционных доходов и нехватки средств в ПФР.

«Очевидно, что фонд нельзя наполнить этими деньгами», — отметил эксперт.

В 2020 году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами. Эта сумма составила 21,4 миллиарда рублей.
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Комментарии 4
Экономика , Личный счет , Сергей Хестанов , Пенсионный фонд РФ , Минфин , РАНХиГС , газета "Известия"
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