Вчера началось строительство южного участка российско-китайского газопровода «Восточный маршрут», который является продолжением «Силы Сибири». Завершить проект планируется к июню 2025 года, его реализация позволит поставлять в Китай около 19 миллиардов кубометров российского газа в год, пишет «Синьхуа».

Вчера началось строительство южного участка газопровода из России в Китай «Восточный маршрут» (участок Юнцин-Шанхай). Работы начались с создания щитовой проходки через реку Янцзы, сообщает «Синьхуа».

Газопровод проходит через территорию девяти административных единиц КНР. Он будет построен поэтапно в соответствии с северным, средним и южным участками. Среди них северный участок был введен в эксплуатацию в прошлом году, а строительство среднего участка планируется завершиться к концу этого года.

Проект планируется завершить к июню 2025 году, а его реализация позволит ежегодно поставлять в район дельты Янцзы 18,9 миллиардов кубометров российского газа, что не только улучшит способность обеспечения газом, но и удовлетворит потребность в развитии газовой промышленности в регионе, а также увеличит использование газа его жителями.