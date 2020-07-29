В России предложили расширить санкции

Российское правительство внесло в Государственную думу законопроект, позволяющий распространить санкции на компанию, в которой имеют долю более 25% иностранные физические и юридические лица, против которых уже приняты экономические меры.
Об этом сообщило РИА Новости.
Документ в случае его принятия обяжет кредитные организации, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды, операторов связи, организаторов азартных игр и операторов лотерей блокировать операции с деньгами либо иным имуществом лиц, находящихся под санкциями.
При этом предлагается разрешить Банку России отзывать лицензии у поднадзорных организаций в случае неоднократного совершения нарушений с их стороны в течение года.
Отмечается, что нововведения могут быть распространены на ограничения, введённые против Украины в 2018 году.
В мае Украина продлила санкции против российских телеканалов.