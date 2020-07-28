Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
72.40
$
72.00
84.90
84.40
Прогноз
03.08 – 10.08
$
72.30
84.03
Индексы и котировки Brent
43.58
–0.05 Золото
1953.10
+0.32 РТС
1266.16
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
28.07
1.1736
+0.0392
13.07
1.1344
24.07
16.07
02.07

Саудовская Аравия не досчиталась денег 

Lenta.ru 1 час назад
Саудовская Аравия не досчиталась денег
Фото: Nariman El-Mofty / AP
Доходы бюджета Саудовской Аравии во втором квартале упали на 49 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет Bloomberg.
Страна не досчиталась денег из-за пандемии коронавируса и низких цен на нефть. Доходы от сырья во втором квартале упали на 45 процентов до 95,7 миллиарда риалов (22,5 миллиарда долларов). Несырьевые поступления снизились на 55 процентов.
На фоне кризиса правительство пытается снижать расходы. Они сократились на 17 процентов по сравнению с апрелем-июнем 2019 года. Однако квартальный дефицит все равно увеличился в три раза по сравнению с первым кварталом и составил 109,2 миллиарда риалов (25,8 миллиарда долларов). Экономисты утверждают, что он может увеличиться до 15 процентов ВВП по итогам года — максимума с 2014 года.
В июле стало известно, что королевство заработало 23,9 миллиарда риалов (6,4 миллиарда долларов) за счет экспорта нефти в мае. Это на 60 процентов меньше по сравнению со среднемесячным прошлогодним показателем в 16,8 миллиарда долларов.
6 июня страны ОПЕК+ договорились о продлении сокращения добычи нефти на почти максимальном объеме. Добыча останется на уровне 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля.
Видео дня. Миллионеры со всего мира призывают власти повысить налоги
Последние новости
Курс рубля рухнул Курс рубля рухнул Кремль сообщил о здоровье Путина после новостей о коронавирусе у Лукашенко Кремль сообщил о здоровье Путина после новостей о коронавирусе у Лукашенко Лукашенко перенес коронавирус Лукашенко перенес коронавирус
Комментарии
Экономика , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперт объяснил резкий рост курса евро
Эксперт объяснил резкий рост курса евро
Названа сумма финансовых потерь ГАБТ из-за пандемии
Названа сумма финансовых потерь ГАБТ из-за пандемии
Ценам на золото пообещали резкий рост
Ценам на золото пообещали резкий рост
Результат отказа Швеции от карантина разгромил критиков
Результат отказа Швеции от карантина разгромил критиков
Видео
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
00:17
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
Личный счет Статьи
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
00:22
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
Личный счет
«От санкций США пострадает ЕС, а не Путин»
00:17
«От санкций США пострадает ЕС, а не Путин»
Экономика Статьи
Китай не спасет: у «Газпрома» отнимают последнюю надежду
01:35
Китай не спасет: у «Газпрома» отнимают последнюю надежду
Экономика Компании
Названа минимальная стоимость туров в Турцию
00:35
Названа минимальная стоимость туров в Турцию
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение