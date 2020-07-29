Россия уступила Казахстану по доступности бензина для жителей страны, однако обошла по данному показателю другие страны бывшего СССР. Это следует из подсчитанного аналитиками Picodi индекса бензина, который поступил в редакцию «Ленты.ру».

В России на среднюю зарплату в 42,9 тысячи рублей (582 доллара) можно приобрести 919 литров топлива при цене 45,81 рубля (0,63 доллара) за литр. В Казахстане на среднюю зарплату в 384 доллара получится приобрести 923 литра бензина при цене 0,42 доллара за литр.

Доступность топлива в России в целом выше, чем в большинстве других стран бывшего СССР. Так, в Таджикистане на одну зарплату получится купить только 151 литр топлива, в Киргизии — 329 литров, в Узбекистане — 330 литров. Похожая ситуация сложилась на Украине и в Молдавии, где средняя зарплата эквивалентна 345 и 352 литрам. В Армении на средний заработок получится приобрести 403 литра бензина, в Грузии — 434 литра, в Белоруссии — 553 литра, в Азербайджане — 623 литра. В Латвии, Литве и Эстонии показатели на уровне 718, 836 и 915 литров.

В большинстве развитых европейских экономик, рынки которых проанализировали исследователи, бензин доступнее, чем в России, из-за более высокой оплаты труда. Например, в Швеции на одну среднюю зарплату (3347 долларов) можно купить 1949 литров бензина (при цене топлива 1,46 доллара). В Германии показатель находится на уровне 1938 литров при цене 1,42 доллара и зарплате 2498 долларов, во Франции — на уровне 1693 литров при стоимости топлива в 1,51 доллара и зарплате 2005 долларов.

В мировом рейтинге доступности топлива лидирующие позиции занимают страны Персидского залива. В Саудовской Аравии, Катаре и Кувейте на среднюю зарплату можно купить от 5112 до 8210 литров бензина. В США стоимость бензина эквивалентна российской (0,67 долларов), однако его доступность значительно выше — 5715 литров на одну зарплату.

В целом, показатели доступности топлива в мире в 2020 году увеличились по сравнению с 2019-м из-за падения цен на нефть на фоне пандемии коронавируса и развала первой сделки ОПЕК+. Например, в Азербайджане бензин обвалился сильнее всего (минус 28 процентов); количество топлива, которое можно купить на среднюю зарплату, взлетело на 76 процентов. В Армении при удешевлении топлива на 10 процентов его доступность для населения увеличилась на 20 процентов.

России снижение стоимости бензина не коснулось — в первой половине 2020 года топливо даже подорожало на 0,8 процента. Однако количество бензина, которое можно приобрести на среднюю зарплату, тоже увеличилось по сравнению с 2019 годом (тогда показатель был на уровне 887 литров).

Цены на топливо в России не падают вслед за нефтью из-за действия демпфирующего механизма, призванного оградить внутренний рынок от волатильности нефтяных котировок на международных площадках. Согласно ему, когда глобальные цены на нефтепродукты высокие и российским нефтяникам выгоднее поставлять сырье за рубеж, государство выплачивает им компенсации, тем самым делая для них целесообразным сохранять поставки на внутренний рынок. Когда же нефть дешевеет ниже установленного уровня, компании сами должны направлять в бюджет лишние средства.