В России сократилось количество поддельных денег

Число зафиксированных фальшивых денег Банка России во втором квартале 2020 года уменьшилось на 31,5% по сравнению с первым кварталом, сообщил Центробанк.

«Уровень фальшивомонетничества остается стабильно низким. Во втором квартале 2020 года количество выявленных в банковской системе Российской Федерации поддельных денежных знаков Банка России сократилось на 31,5% по сравнению с первым кварталом 2020 года и составило 7725 штук», — цитирует ЦБ РИА «Новости».

Из выявленных фальшивок 6155 были купюры пятитысячных банкнот, 1191 — банкноты номиналом 1 тыс. рублей, 206 — банкноты купюр в 2 тыс. рублей. Также было установлено три купюры номиналом 50 рублей, 58 подделок номиналом 10 рублей, и четыре фальшивые монеты по 5 рублей.

Больше всего фальшивых денег нашли в Центральном федеральном округе.

Подделок иностранной валюты во втором квартале установлено 344 экземпляра, это на 26,6% меньше, чем в первом. Больше всего подделок было под доллары США (306), 28 подделок под евро, а также были установлены поддельные китайские юани (10).