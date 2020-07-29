Авторы журнала Foreign Affairs считают, что главенство доллара приносит США слишком большие издержки. Они вспоминают британский прецедент, когда Лондон отказался от гегемонии фунта в двадцатом веке, и пророчат такое же развитие событий американской валюте. По их мнению, это пойдет на пользу и американской экономике, и ее партнерам во всем мире. Но вот как технически провести отказ от центральной роли валюты США? В статье предлагается ввести корзину мировых валют под контролем МВФ , приводятся и другие варианты. Нынешнее положение слишком невыгодно и опасно, чтобы его поддерживать.

В 1960-х годах французский министр финансов Валери Жискар д'Эстен жаловался, что господство американского доллара дает Соединенным Штатам «огромное преимущество», поскольку эта страна может брать у остального мира деньги взаймы по дешевке и жить не по средствам. С тех пор и союзники, и противники США часто вторят французскому министру. Однако огромное преимущество влечет за собой огромное бремя, которое отражается на торговой конкурентоспособности США и на занятости. Это бремя наверняка будет усиливаться, дестабилизируя Соединенные Штаты по мере уменьшения их доли в мировой экономике. Выгоды от главенства доллара получают в основном финансовые институты и крупный бизнес, а издержки несут главным образом рабочие. По этой причине сохранение долларовой гегемонии грозит усилением неравенства, а также политической поляризацией в США.

Гегемония доллара не является чем-то предопределенным. Аналитики уже много лет предупреждают, что Китай и другие крупные страны могут отказаться от доллара и диверсифицировать свои валютные резервы по экономическим или стратегическим причинам. Да, на сегодня нет веских оснований считать, что мировой спрос на доллар падает. Но Соединенные Штаты имеют возможность лишиться своего статуса эмитента доминирующей в мире резервной валюты мирным путем. Они могут добровольно отказаться от гегемонии доллара, потому что внутренние экономические и политические издержки прежнего финансового порядка становятся для них непомерно большими.

При президенте Дональде Трампе США уже отходят от своих многосторонних обязательств в сфере безопасности и в других областях, вынуждая экспертов по международным отношениям вступать в дебаты о том, отказывается ли эта страна от гегемонии в более широком стратегическом смысле. Точно так же Америка может отказаться от своей долларовой гегемонии. Даже если значительная часть стран захочет сохранения американского доллара в качестве резервной валюты (как значительная часть стран хочет, чтобы США и дальше обеспечивали безопасность во всем мире), Вашингтон может сделать вывод, что ему это уже не по карману. Такая перспектива, к удивлению, очень редко обсуждается в политических кругах. Многие видят в ней только плохое, но на самом деле она может пойти на пользу США, а в конечном итоге, и всему миру.

Цена долларового господства

Господство доллара объясняется спросом на него во всем мире. Иностранный капитал рекой течет в США, потому что там можно безопасно хранить и вкладывать деньги. А также потому, что альтернатив Америке в области такого вложения мало. Этот приток капитала многократно превышает объем средств, необходимых для финансирования торговли, создавая в США большой дефицит текущего счета. Иными словами, Соединенные Штаты в первую очередь размещают у себя зарубежный избыточный капитал, и только во вторую живут не по средствам.

Долларовая гегемония также имеет последствия для внутреннего распределения. В США появляются победители и проигравшие. Больше всех выигрывают банки, выступающие в качестве посредников и получателей поступающего капитала, а также оказывающие чрезмерное влияние на американскую экономическую политику. В проигрыше оказываются предприятия и их рабочие. Спрос на доллар повышает его стоимость, из-за чего дорожает американский экспорт, и спрос на него за рубежом падает. А это ведет к потере доходов и к сокращениям в производственном секторе.

Несоразмерно большие издержки несут колеблющиеся штаты в таких регионах, как промышленный Средний Запад США. Это, в свою очередь, усиливает социально-экономические противоречия и способствует политической поляризации. Рабочие места на производстве, некогда игравшие центральную роль в экономике этих регионов, переместились за рубеж, из-за чего усилилась бедность и недовольство. Нет ничего удивительного в том, что наиболее пострадавшие штаты в 2016 году проголосовали за Трампа.

Внутренние издержки от размещения крупных объемов капитала, скорее всего, будут расти, а это в перспективе грозит США еще большей дестабилизацией. Экономика Китая и других стран с формирующимися рынками продолжает развиваться, а доля США в мировой экономике неуклонно сокращается. Таким образом, приток капитала в Америку будет увеличиваться в соотношении с размером ее экономики. Это чревато ощутимыми последствиями для долларовой гегемонии. А американские финансовые посредники будут получать еще больше прибылей в ущерб промышленной базе США. Из-за этого ситуация в американской политике станет еще более напряженной.

В условиях такого роста экономической и политической нагрузки США будет все труднее обеспечивать сбалансированный и равный рост, оставаясь при этом центром привлечения излишков мирового капитала из периферийных стран с их переоцененной валютой и деиндустриализацией. В какой-то момент у США не останется выбора, и им придется ограничить импорт капитала в интересах своей экономики — даже если это будет означать добровольный отказ от глобального господства доллара в качестве резервной валюты.

Британский прецедент

Соединенные Штаты не станут первой страной, отрекающейся от денежной гегемонии. С середины 19 века до начала Первой мировой войны Соединенное Королевство являлось основным мировым кредитором, а фунт стерлинга был главным средством финансирования международной торговли. В этот период стоимость денег зависела от золота, и существовал так называемый золотой стандарт. У Британии был самый большой в мире золотой запас, а остальные страны создавали свои резервы в золоте или в фунтах.

В первой половине 20-го века произошел спад британской экономики, а ее экспорт стал менее конкурентоспособным. Но поскольку Соединенное Королевство придерживалось золотого стандарта, торговый дефицит вызвал переток золота за рубеж, а это уменьшало количество денежной массы в обращении и вело к снижению цен внутри страны. Соединенное Королевство отказалось от золотого стандарта в годы Первой мировой войны вместе с рядом других стран. Но к концу войны оно уже было страной-должником, а США, накопившие огромные запасы золота, сменили Британию в качестве главного мирового кредитора.

В 1925 году Лондон вернулся к золотому стандарту, но сделал это по довоенному обменному курсу, из-за чего фунт оказался чрезвычайно переоцененным. А золотых запасов у него осталось мало. По-прежнему страдал британский экспорт, а остававшиеся в стране запасы золота уменьшались, из-за чего ей пришлось сокращать зарплаты и снижать цены. Конкурентоспособность британской промышленности снизилась, а безработица резко выросла, что привело к волнениям в обществе. В 1931 году Соединенное Королевство окончательно рассталось с золотым стандартом, что по сути дела означало отказ от гегемонии стерлинга.

В 1902 году Джозеф Чемберлен , бывший в то время министром по делам колоний, дал свою знаменитую характеристику Британии, назвав ее «утомленным титаном». Сегодня этот термин в большей мере подходит Соединенным Штатам, экономическая мощь которых на фоне других держав, особенно Китая, постепенно ослабевает. Специалисты по международным отношениям и по внешней политике дискутируют о том, какова степень и размах американского упадка. Специалисты уже начинают строить прогнозы о «пост-американском» мире.

Кое-кто утверждает, что при Трампе Соединенные Штаты специально отказались от проекта «либеральной гегемонии», породив, среди прочего, сомнения относительно обязательств США в сфере безопасности. Другие эксперты говорят, что отказ Америки от гегемонии является составным элементом долгосрочного процесса структурной перегруппировки. При любом из этих сценариев вполне возможно, что Соединенные Штаты последуют британскому прецеденту и добровольно откажутся от долларовой гегемонии. К удивлению, эксперты очень мало обсуждают вопрос о том, произойдет ли это. И уж совсем редко обсуждают вопрос, как это произойдет.

Доводы в пользу налога на спекулятивный капитал

В данный момент доллар кажется как никогда сильным и главенствующим. Хотя в американской экономике наступил спад, и страна лишилась миллионов рабочих мест, спрос на доллары возрос — как это было после финансового кризиса 2008-го года. В марте иностранцы продали большое количество американских казначейских облигаций, но продали их за доллары. Федеральный резерв влил в глобальную экономику триллионы долларов, чтобы не допустить захвата международных финансовых рынков конкурентами США, а также расширил систему свопов с другими центробанками, которой он пользовался в 2008 году. Хотя неумелые действия администрации Трампа по борьбе с пандемией усилили впечатление о США как о слабеющей державе, ФРС и инвесторы со всего мира показали, что доллар по-прежнему занимает центральное место в мировой экономике.

Однако это не должно успокаивать Соединенные Штаты. Приток капитала будет и дальше причинять вред американским производителям, а вызванный пандемией спад лишь усилит страдания рабочих. Чтобы ослабить растущее экономическое и политическое давление в таких регионах, как промышленный Средний Запад, США должны предпринять шаги по ограничению импорта капитала. Один из возможных вариантов — давать меньше долларов мировой экономике. Это поднимет стоимость валюты до такого уровня, что иностранцы начнут отказываться от ее покупки. Но такой шаг сделает американскую торговлю менее конкурентоспособной и уменьшит и без того низкую инфляцию.

С другой стороны, США могут показать пустопорожний характер критики в свой адрес со стороны Китая и Евросоюза , которые призывают к уменьшению глобальной роли доллара. Сейчас нет явного преемника США, способного дать миру господствующую резервную валюту. Например, чтобы капитал свободно приходил в Китай и уходил из него, потребуется фундаментальная и трудная с политической точки зрения реструктуризация его экономики. Еврозона тоже не может взять бразды правления в свои руки, так как она сильно зависит от роста на основе экспорта и от соответствующего экспорта капитала. Так что ЕС и КНР США ругают, а вот заменить доллар на "арене валют" не могут. Но отсутствие явного преемника вряд ли помешает США отказаться от долларовой гегемонии.

США могут ввести налог или сбор на краткосрочные спекулятивные иностранные инвестиции, освободив от него долгосрочные вложения. Благодаря таким мерам удастся добраться до первопричины дисбаланса в торговле, уменьшив приток капитал (торговые барьеры бьют по симптомам, а не по причине). Это также поможет ослабить нынешнюю негативную реакцию на свободную торговлю и уменьшить непроизводительные прибыли финансовых организаций.

При оптимистическом сценарии три центра мировой экономики — Китай, США и ЕС — договариваются о создании валютной корзины по образу и подобию специальных прав заимствования МВФ. Они либо дают МВФ полномочия по регулированию этой корзины, либо создают новый международный финансовый институт для выполнения этой задачи. Пессимистический, но более вероятный результат состоит в том, что из-за такой напряженности (особенно между США и Китаем) сотрудничество будет невозможно, а шансы на возникновение конфликта между ними по экономическим вопросам усилятся.

Даже если нельзя будет договориться о сотрудничестве, США все равно имеет смысл в одностороннем порядке отказаться от долларовой гегемонии. В этом случае Китай и еврозона будут вынуждены задействовать свои лишние сбережения у себя дома, а для этого им придется внести серьезные изменения в свои экономические модели, чтобы обеспечивать более сбалансированный и равный рост. Это также лишит чрезмерных прибылей американских финансовых посредников и пойдет на пользу рабочим в США, поскольку стоимость доллара снизится, а американский экспорт станет более конкурентоспособным. Короче говоря, отказ от долларовой гегемонии поможет сделать американскую и мировую экономику более устойчивой и справедливой.