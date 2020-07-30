В июне российские банки отклонили две трети заявок на потребкредиты от зарплатных клиентов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Отмечается, что такой показатель является минимальным с начала пандемии. Если в марте было принято 44,8 процента положительных решений, то в апреле — 39,7 процента, в мае — 38,3 процента, а в июне — 36,1 процента.

При этом, по информации четырех тысяч кредиторов, число зарплатных клиентов выросло в июне на 21 процент по сравнению с мартовскими значениями. Это является единственным показателем спроса на розничные кредиты, который продемонстрировал рост за три месяца в условиях продолжающихся ограничительных мероприятий в связи с распространением коронавируса.

Эксперты связывают и увеличение запросов на заемные средства, и низкую долю одобрения со снижением доходов таких заемщиков, а также ужесточением политики банков по выдаче кредитов. При этом в отношении зарплатных клиентов кредитные организации лучше осведомлены об уменьшении поступлений на их счета. «Что могло стать причиной снижения уровня положительных решений», — пояснил директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков

Как полагают эксперты, смягчать кредитную политику банки, вероятно, начнут к четвертому кварталу 2020 года.