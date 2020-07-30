Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
72.30
$
72.55
85.10
85.50
Прогноз
03.08 – 10.08
$
69.75
82.65
Индексы и котировки Brent
44.08
–0.18 Золото
1965.44
–0.07 РТС
1257.69
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
30.07
1.1778
+0.0366
15.07
1.1412
27.07
19.07
05.07

Российские банки принялись отказывать в кредитах зарплатным клиентам 

Lenta.ru 1 час назад
В июне российские банки отклонили две трети заявок на потребкредиты от зарплатных клиентов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Отмечается, что такой показатель является минимальным с начала пандемии. Если в марте было принято 44,8 процента положительных решений, то в апреле — 39,7 процента, в мае — 38,3 процента, а в июне — 36,1 процента.
При этом, по информации четырех тысяч кредиторов, число зарплатных клиентов выросло в июне на 21 процент по сравнению с мартовскими значениями. Это является единственным показателем спроса на розничные кредиты, который продемонстрировал рост за три месяца в условиях продолжающихся ограничительных мероприятий в связи с распространением коронавируса.
Эксперты связывают и увеличение запросов на заемные средства, и низкую долю одобрения со снижением доходов таких заемщиков, а также ужесточением политики банков по выдаче кредитов. При этом в отношении зарплатных клиентов кредитные организации лучше осведомлены об уменьшении поступлений на их счета. «Что могло стать причиной снижения уровня положительных решений», — пояснил директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков.
Как полагают эксперты, смягчать кредитную политику банки, вероятно, начнут к четвертому кварталу 2020 года.
Ранее сообщалось, что снижение Центробанком ключевой ставки до 4,25 процента, что стало новым историческим минимумом, поможет снизить и ставку по ипотеке до 7,5 процента в 2020 году. По подсчетам специалистов, это позволит гражданам реализовать отложенный спрос на жилищные кредиты. В результате в 2020-м будет выдано около 1,2 миллиона ипотек общей суммой до трех триллионов рублей, что соответствует уровню прошлого года.
Последние новости
В Минск начали стягивать войска В Минск начали стягивать войска Среди задержанных в Белоруссии бойцов ЧВК обнаружились граждане Украины Среди задержанных в Белоруссии бойцов ЧВК обнаружились граждане Украины В Белоруссии сообщили о переброске в страну 200 бойцов ЧВК Вагнера В Белоруссии сообщили о переброске в страну 200 бойцов ЧВК Вагнера
Комментарии 2
Экономика , Видео , Личный счет , Алексей Волков , Центральный банк России , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Банк России предупреждает: деньги могут исчезнуть с карт
Банк России предупреждает: деньги могут исчезнуть с карт
«Черный август» на пороге: рубль нельзя спасти
«Черный август» на пороге: рубль нельзя спасти
Назван вероятный курс евро на конец лета
Назван вероятный курс евро на конец лета
Результат отказа Швеции от карантина разгромил критиков
Результат отказа Швеции от карантина разгромил критиков
Видео
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
00:17
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
Личный счет Статьи
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
00:22
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
Личный счет
Мир столкнулся с новым препятствием
00:22
Мир столкнулся с новым препятствием
Экономика
«От санкций США пострадает ЕС, а не Путин»
00:17
«От санкций США пострадает ЕС, а не Путин»
Экономика Статьи
Китай не спасет: у «Газпрома» отнимают последнюю надежду
01:35
Китай не спасет: у «Газпрома» отнимают последнюю надежду
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение