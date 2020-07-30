Россия нашла новую замену нефти

Россия резко нарастила экспорт сельхозпродукции в 2020 году, в лидерах оказались зерно, масложировые продукты и рыба. Но в этом году впервые резко вырос экспорт сахара, а Китай из-за локальных проблем начал скупать свинину и курицу. Хотя сектор показал устойчивость к пандемии, чрезмерное госрегулирование ухудшает перспективы агробизнеса, считают эксперты.

Российский экспорт сельхозпродукции находится в хорошем состоянии на фоне общего спада экономики из-за коронавируса. За первое полугодие объем поставок без учета вывоза в страны ЕАЭС вырос на 17% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув $10,5 млрд Об этом «Газете.Ru» сообщили в Центре отраслевой экспертизы «Россельхозбанка».

Минсельхоз прогнозирует, что экспорт продукции российского агропромышленного комплекса (АПК) в этому году сохранится на уровне $25 млрд — ровно с таким же показателем Россия закрыла 2019 год. В тоже время эксперты «Россельхозбанка» полагают, что этот показатель может быть перевыполнен. Лидеры по экспорту в январе-июне этого года традиционные — зерновые, масложировые и рыба. В тоже время

настоящий прорыв показали сахар, мясо и масличные, чья общая доля в структуре поставок выросла за год с 6% до 12%,

отмечает руководитель Центра отраслевой экспертизы АО «Россельхозбанк» Андрей Дальнов.

По его словам, агросектору фактически за сезон в сахарной отрасли благодаря гибкой и скоординированной политике удалось достичь сразу двух целей: нарастить экспорт и сбалансировать внутренний рынок, возвращая сахарному бизнесу рентабельность.

«Сектор справился с перепроизводством сахара. Посевные площади сахарной свеклы были сокращены на 16%, что позволяет спрогнозировать общий объем производства на уровне 6 млн тонн по итогам сезона. Этого вполне достаточно, чтобы удовлетворить внутренние потребности (5,9 млн тонн), при этом избегая перепроизводства, как было в нынешнем сезоне (7,7 млн тонн)», — рассказал «Газете.Ru» Дальнов.

С ним соглашается управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк, по его словам, по сахару эти полгода рекордные, на фоне достаточно серьезных проблем в отрасли из-за профицита на внутреннем рынке. Последние три года российские производители сахара работали ниже рентабельности либо «в ноль», объясняет Березнюк. При этом существенно сокращался спрос из-за ограничений у крупнейших заграничных покупателей, в частности, Узбекистан с 2018 года фактически перестал допускать импортный сахар из Украины и России на свой рынок.

Благоприятная конъюнктура рынка в 2020 году и ожидания дальнейшего снижения предложения подняли цены на сахар до 29 руб за кг, это на 63% выше уровня нижней точки рынка в ноябре 2019 года — 18 руб. /кг. Перепроизводство наносило ощутимый вред отрасли, приводило к остановке бизнеса, отмечает Дальнов. Одним из инструментов поддержания баланса рынка эксперт «Россельхозбанка» считает, инициативу Минсельхоза по установлению квоты на экспорт сахара за пределы ЕАЭС с 1 августа 2020 до 31 июля 2021 гг. в размере 1 млн тонн.

«Если бы удалось добиться ежегодного экспорта не менее 1 млн тонн сахара, то эта отрасль могла очень сильно развиться в России», — заметил Илья Березнюк.

По данным Минсельхоза, прошлый год стал рекордным для российского экспорта кондитерских изделий — он составил практически $1,4 млрд, причем Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай. При этом более 20% потребления всего сахара забирает кондитерская отрасль, таким образом одна она вытягивает производство сахара.

«Российские регионы обладают хорошими возможностями для эффективной работы по экспорту кондитерских изделий. На Китай приходится около 40% мирового потребления мороженого, при этом именно российские производители имеют конкурентное преимущество географической близости к этому рынку. В части логистики развивается «Новый шелковый путь» — масштабный китайский проект по развитию торговой инфраструктуры в Евразии», — очертил перспективы Андрей Дальнов.

В целом на экспорт сельхозпродукции из России в 2020 году повлияла совокупность различных факторов. В частности, рост экспорта мяса во многом был обусловлен вспышкой африканской чумы свиней (АЧС) в Юго-Восточной Азии, отмечает Илья Березнюк из Agro & Food Communications. В Китае из-за этого заболевания за прошлые годы погибло либо было уничтожено суммарно около 180 млн голов свиней. Во многом по этой же причине второй год идет динамичный экспорт курятины в Китай, куда Россия достаточно долго пробивалась, подчеркивает Березнюк. Китайцы активно покупают куриные субпродукты.

Основной экспортной позицией России остается зерно. Оно и будет главным фактором экспортного роста, причем цены в первой половине сезона заметно выше, чем на старте нового зернового сезона, констатирует исполнительный директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов . Впрочем, эксперт убежден, что по итогам года серьезного прироста экспорта сельхозпродукции не будет. Очевидно удастся улучшить результат 2019 года на $1-2 млрд, полагает он.

По мнению Сизова, сейчас основная проблема для российских сельхозпроизводителей и экспортеров — не пандемия, а непредсказуемые действия государства.

«В этом году мы уже стали свидетелями запрета на вывоз масличных и квотирование экспорта зерна. Эти все неопределенности они перетекают и в новый сезон. Пандемия, как оказалась, не такая проблема, сельхозсектор показал устойчивость во всяком случае пока, хотя настоящие последствия коронавируса, на мой взгляд, еще не отражены в мировом спросе, соответственно не полностью сказались и в ценах — в перспективе мы можем увидеть их снижение», — отметил представитель «Совэкона».

Сельское хозяйство особенно растениеводство остается одним из немногих конкурентоспособных секторов российской экономики. Растениеводство, например, развивается без какой либо поддержки государства, а даже скорее вопреки, считает Сизов.

«Поэтому особенно грустно когда эти фундаментальные вещи, на которых был основан рост производства и экспорта, особенно свободный экспорт начинают разрушаться в последнее время», — резюмировал эксперт.