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Оценена вероятность нового «черного августа» 

Артём Кульша 26 минут назад
В России не повторится черный август 1998 года. Об этом аналитик компании AMarkets Артем Деев сообщил РИА Новости.
Вчера, как сообщал «Рамблер», курс доллара США превысил 72 российских рубля (максимум за два последних месяца), а курс евро — 85 рублей (максимум почти за четыре месяца). При этом доллар сейчас слаб на мировом рынке, цены на нефть стабилизируются, выплаты России по внешнему долгу минимальны, а спроса на валюту со стороны туристической отрасли в России нет.

«Такие колебания могут вызвать опасения девальвации. Многим памятен черный август 1998-го. Люди боятся повторения», — отмечает РИА Новости.

Агентство назвало причинами снижения курса рубля частичный отказ властей России от бюджетного правила и то, что нерезиденты выходят из российских активов из-за снижения ключевой ставки и вероятности введения США против России новых санкций.
Президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич высказал мнение, что в России возможна управляемая девальвация. Власти могут прибегнуть к ней в качестве меры поддержки бюджета и экспортеров. Он высказал мнение, что в ближайшее время пара доллар/рубль перейдет к диапазону 73-78 рублей за доллар.
Аналитик QBF Олег Богданов считает, что в августе доллар не будет стоить дороже 75 рублей. Деев с ним согласился. Также он сообщил, что сейчас в России невозможен дефолт по внешним обязательствам, потому что золотовалютные резервы (более 500 миллиардов долларов) полностью покрывают государственный долг (477,2 миллиарда долларов).
Комментарии 13
Экономика , Видео , Статьи , Артем Деев , Олег Богданов , РИА Новости
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