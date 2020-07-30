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В ожидании «чёрного августа»: эксперты рассказали, что будет с рублём 

News.ru 55 минут назад
Российская валюта ослабела до минимума за два месяца к американской денежной единице и почти за четыре — к европейской. Среди россиян всё чаще можно услышать о грядущей девальвации рубля. Эксперты рассказали, ждать ли повторения «чёрного августа» 1998 года.
Как отметил директор по развитию TradingView Виталий Кирпичёв, рубль скатился вниз из-за риска усиления американских санкций. Даже на фоне стабилизации цен на нефть и слабости доллара на мировом рынке, при минимальных выплатах по внешнему долгу, он значительно подешевел по отношению к американской валюте. Национальная денежная единица, по словам эксперта, слабеет, поскольку спрос на неё уменьшается.
Свою отрицательную роль сыграл и частичный отказ от бюджетного правила.

«Средства от продажи Сбербанка ушли в бюджет и уже потрачены. Формально это не нарушает бюджетное правило, но содержательно — да, эффект сравним с включенным печатным станком», — считает президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.

Однако специалист отмечает, что это не обрушение рубля, а скорее управляемая девальвация. По его словам, доллар ослабел наряду с рублём. Его индекс достиг локальных минимумов.
По мнению ведущего аналитика QBF Олега Богданова, в августе рубль будет медленно двигаться к 75 за доллар. Катастрофических сценариев, по его словам, не предвидится, однако надо учитывать вероятные риски — это новая волна коронавируса и падение спроса на нефть.

«Похоже, мы перейдём на ближайшее время к диапазону 73-78 рублей за доллар», — утверждает Виталий Манкевич.

Аналитики считают, что повторения августа 1998-го россиянам ждать не стоит. Тогда рубль к доллару подешевел в три раза, а инфляция взлетела до астрономических значений. Однако нужно помнить, что к августу 1998-го в резервах ЦБ было порядка 25 миллиардов долларов, а обязательства перед нерезидентами на фондовом рынке превышали 36 миллиардов. Сейчас, отмечают эксперты, ситуация немного иная. Нынешний госдолг России — один из самых низких в мире и полностью покрывается золотовалютными резервами, передаёт РИА Новости.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что нынешняя ситуация, которая сложилась в России на фоне пандемии коронавируса, сопоставима с дефолтом 1998 года. Он прогнозировал, что рубль укрепится к концу 2020 года на уровне 60 рублей за доллар. Национальная валюта, по его словам, тесно связана с ценами на нефть. Однако никто не знает, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, и, если случится вторая волна, рубль «станет колебаться», писал NEWS.ru.
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Комментарии 9
Экономика , Видео , Статьи , Герман Греф , Олег Богданов , Сбербанк России , Центральный банк России , РИА Новости
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