Польская нефтегазовая компания заплатила самый большой в истории страны налог со средств, выплаченных ей по решению суда российским «Газпромом» . Об этом, как сообщает «Прайм», в эфире Польского телевидения заявил председатель правления PGNiG Ежи Квечиньский.

Как писал «Рамблер», PGNiG подала на «Газпром» в арбитражный суд в Стокгольме, так как, по мнению Варшавы, стоимость газа по соглашениям была завышена. 30 марта PGNiG сообщила, что суд принял решение о корректировке цены контракта, за счет чего польская компания рассчитывала получить около 1,5 млрд долларов. В итоге российская компания выплатила Польше 1,606 миллиарда долларов штрафа, после чего Варшава вернула 90 миллионов.

По словам Квечиньского, компания заплатила с этих денег налог на доход в размере 1,14 миллиарда злотых (около 300 миллионов долларов).