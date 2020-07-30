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Польская компания рекордно заработала на «Газпроме» 

Алиса Селезнёва и ещё 2 19 минут назад
Польская нефтегазовая компания заплатила самый большой в истории страны налог со средств, выплаченных ей по решению суда российским «Газпромом». Об этом, как сообщает «Прайм», в эфире Польского телевидения заявил председатель правления PGNiG Ежи Квечиньский.
Как писал «Рамблер», PGNiG подала на «Газпром» в арбитражный суд в Стокгольме, так как, по мнению Варшавы, стоимость газа по соглашениям была завышена. 30 марта PGNiG сообщила, что суд принял решение о корректировке цены контракта, за счет чего польская компания рассчитывала получить около 1,5 млрд долларов. В итоге российская компания выплатила Польше 1,606 миллиарда долларов штрафа, после чего Варшава вернула 90 миллионов.
По словам Квечиньского, компания заплатила с этих денег налог на доход в размере 1,14 миллиарда злотых (около 300 миллионов долларов).

«Это была самая большая сумма в истории нашей страны, которую какая-либо фирма заплатила в бюджет нашего государства», — подчеркнул он.

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Экономика , Видео , Компании , Газпром
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