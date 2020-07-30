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Польша захотела участвовать в суде по «Северному потоку — 2» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 48 минут назад
Польша хочет участвовать в суде по «Северному потоку — 2»
Фото: РИА Новости
Польская нефтегазовая компания PGNiG намерена принимать участие в судебном разбирательстве по делу об освобождении «Северного потока — 2» от требований новой газовой директивы ЕС, заявил председатель правления компании Ежи Квечиньский.

«Сегодня PGNiG и PST (немецкая дочерняя компания PGNiG — PGNiG Supply & Trading) передали в Высший суд Дюссельдорфа заявление об активном участии в разбирательстве по вопросу апелляции Nord Stream 2 (оператор «Северного потока — 2» — прим. ВЗГЛЯД) на негативное решение регулятора о прекращении действия законодательства ЕС», — заявил Квечиньский в соцсетях, передает РИА «Новости».

Он отметил, что активное участие в разбирательстве позволит «эффективно защищать интересы» польского бизнеса и Польши в целом.
Напомним, компания Nord Stream 2 AG подала апелляцию на отказ суда ЕС рассматривать иск оператора газопровода «Северный поток — 2» против действия норм Газовой директивы Евросоюза в отношении трубопровода.
В январе Федеральное сетевое агентство Германии приняло заявки от Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG на выведение газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» из-под действия Газовой директивы ЕС. Однако в мае немецкий регулятор отказался выводить «Северный поток — 2» из-под действия этой нормы.
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Экономика , Компании , ЕС , РИА Новости
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