«Россию продолжат дербанить» 

Решение Минфина о продлении возможности вывода дивидендов за рубеж без налогов показывает, что Россию «продолжают дербанить». Об этом заявил в своем Telegram-канале экономический обозреватель Юрий Пронько

Таким образом он прокомментировал принятое после консультаций с бизнесом решение о продлении до 2024 года возможности вывода дивидендов за рубеж без налогов, если фактическое право на них принадлежит налоговым резидентам России.

«Обычным гражданам — рост налогов, подборов и иных сборов, избранным — особые условия вывода денег из России», — отметил Пронько.

«Рамблер» писал, что ранее Пронько раскритиковал предложение вернуть пени за неуплату услуг ЖКХ и назвал коммунальную сферу черной дырой.