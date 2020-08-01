Обвал рубля: когда ждать евро по 90

Падение курса рубля по отношению к доллару и евро произошло из-за начала открытия границ России с другими странами. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился профессор кафедры мировой экономики Школы экономики и менеджмента (ШЭМ ДВФУ) Тагир Хузиятов.

«Почему именно сейчас произошло такое снижение [рубля к доллару и евро] — отчасти из-за роста спроса на валюту, в связи с тем, что вернулась возможность выезжать за границу», — сказал Хузиятов, пояснив, что в разгар пандемии коронавируса у россиян не было необходимости покупать доллары и евро несколько месяцев из-за закрытых границ.

Курс рубля по отношению к доллару и евро неустойчив и зависит от множества факторов, причем как долгосрочных, так и краткосрочных, отмечает экономист.

«Еще одна причина — начало выплат дивидендов крупными компаниями, такими, как например „Газпром“. Акционеры, не являющиеся резидентами, как правило, все или часть полученных в рублях дивидендов конвертируют в валюту», — отметил собеседник.

До конца 2020 года рубль вряд ли сможет укрепить свои позиции, прогнозирует эксперт.

«Думаю, что до конца года доллар будет стоить 75 рублей с колебаниями. Евро сейчас, пожалуй, на пике своей мощи по отношению и к рублю, и к доллару. Наверно, в интервале 85-90 рублей за евро будет курс до конца этого года», — заключил Хузиятов.

Днем ранее, 31 июля, курс евро достиг отметки в 88 рублей, передает RT. Доллар торговался на отметке в 74,42 рубля.