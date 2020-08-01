«Осенью Россию ждет новый „черный лебедь“»

Новым черным лебедем для российской экономики могут стать президентские выборы в США, точнее, санкции, которые могут последовать за ними.

Напомним, нового президента Штаты будут выбирать 3 ноября 2020 года. Ранее в МВФ оценили, что в период 2014–2018 гг. вместе с падением цен на нефть санкции убили рост российской экономики.

«Санкции — это, по сути, «черный лебедь», просчитать появление которого довольно сложно», — отмечает аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.

Пока сложно предположить, какие новые существенные ограничения могут появиться для России, уточняет Сергей Дроздов. Вместе с тем он напоминает, что на данном этапе Россия уже имеет огромный пакет санкций, к которому частично приспособилась. Риск нового «черного лебедя» может вырасти особенно в случае победы на выборах представителя от Демократической партии , полагает Ярослав Калугин, трейдер ИК «Велес Капитал».

«В таком случае ужесточение санкций не заставит себя долго ждать, так как именно демократы выступают за санкции в их самом жестком виде», — уточняет Калугин.

Вместе с тем сейчас США всерьез озабочены противостоянием с Китаем, что может снизить риски для России.

«В США все-таки серьёзно берутся за Китай, который угрожает американскому финансово-экономическому доминированию в мире. Поэтому для России могут припасти немного «пряников», которые нам стоит брать с очень большой осторожностью», — отметил Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер».

Мнениями эксперты поделились в рамках онлайн-конференции «Финам» «Российский рынок и рубль в ожидании августа».