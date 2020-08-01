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Осенью Россию ждет новый «черный лебедь» — эксперт 

Инвест-Форсайт 3 часа назад
Новым черным лебедем для российской экономики могут стать президентские выборы в США, точнее, санкции, которые могут последовать за ними.
Напомним, нового президента Штаты будут выбирать 3 ноября 2020 года. Ранее в МВФ оценили, что в период 2014–2018 гг. вместе с падением цен на нефть санкции убили рост российской экономики.

«Санкции — это, по сути, «черный лебедь», просчитать появление которого довольно сложно», — отмечает аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.

Пока сложно предположить, какие новые существенные ограничения могут появиться для России, уточняет Сергей Дроздов. Вместе с тем он напоминает, что на данном этапе Россия уже имеет огромный пакет санкций, к которому частично приспособилась. Риск нового «черного лебедя» может вырасти особенно в случае победы на выборах представителя от Демократической партии, полагает Ярослав Калугин, трейдер ИК «Велес Капитал».

«В таком случае ужесточение санкций не заставит себя долго ждать, так как именно демократы выступают за санкции в их самом жестком виде», — уточняет Калугин.

Вместе с тем сейчас США всерьез озабочены противостоянием с Китаем, что может снизить риски для России.

«В США все-таки серьёзно берутся за Китай, который угрожает американскому финансово-экономическому доминированию в мире. Поэтому для России могут припасти немного «пряников», которые нам стоит брать с очень большой осторожностью», — отметил Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер».

Мнениями эксперты поделились в рамках онлайн-конференции «Финам» «Российский рынок и рубль в ожидании августа».
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Комментарии 72
Экономика , Видео , Рынки , Андрей Кочетков , Сергей Дроздов , Демократическая партия США , Международный валютный фонд
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