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Безработицу планируют снизить вчетверо к концу 2021 года 

Банки.ру и ещё 7 27 минут назад
Минтруд пообещал снизить безработицу в 4 раза
Фото: РИА Новости
Минтруд рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года, пишут «Известия». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства на вопрос об ожидаемом уровне безработицы в следующем году. В середине июля в службах занятости было зарегистрировано более 3 млн человек, сообщали в пресс-службе Минтруда ранее. До кризиса показатель был на уровне 700 тыс. Таким образом, за полтора года число безработных необходимо сократить больше, чем в четыре раза.
Показатель, рассчитанный по методологии Международной организации труда (МОТ), учитывает граждан, которые сейчас не трудятся, но активно ищут место и готовы оперативно приступить к новым обязанностям. По итогам июня доля незанятых граждан по методологии МОТ составила 6,2%, а в докризисном феврале была 4,6%, свидетельствуют данные Росстата.
Как сообщили в пресс-службе Минтруда, сейчас чиновники ведут мониторинг рынка труда, организовывают дополнительное образование для безработных и тех, кто находится под риском увольнения, а на следующий год запланировали создание онлайн-витрины стажировок и практик для учащихся и выпускников, рассказали в министерстве. Также в регионах уже начали создавать временные рабочие места. В июле правительство выделило для этой цели более 4 млрд рублей, средства направили 79 субъектам. Региональные власти смогут компенсировать расходы на частичную оплату труда людей, направляемых на временные работы, а также граждан, участвующих в общественных работах, пояснили в Минтруде. Выделенной суммы хватит на создание более 80 тыс. мест.
По словам экспертов, при нынешнем наборе мер поддержки вернуть рынок труда к докризисным показателям до конца 2021 года вряд ли удастся, потребуется порядка 3 млн новых рабочих мест, а это возможно только благодаря системным мерам по развитию экономики.
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Экономика , Экономика России , Росстат , Минтруд , газета "Известия"
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