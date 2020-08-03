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Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей 

Российская Газета и ещё 5 2 часа назад
Регионам РФ перечислили второй транш поддержки
Фото: РИА Новости
По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей.
Средства получили субъекты РФ, чьи налоговые и неналоговые доходы (ННД) по состоянию на 1 июля были ниже поступлений за предыдущий год, проиндексированных на прогнозный темп роста. Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов, сообщает Минфин.
В конце мая правительство распределило между 56 субъектам РФ первый транш дополнительной помощи. Ее получили регионы, которые столкнулись со снижением своих доходов уже в апреле.
Всего правительство предусмотрело в этом году 300 млрд рублей на экстренную помощь регионам, чтобы они могли бесперебойно выполнять свои социальные обязательства. Третий транш будет направлен осенью.
По данным НКР, за апрель-май ННД регионов сократились на 546 млрд рублей (26%) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В пятерку наиболее пострадавших регионов входят Пермский край, Астраханская область и Ямало-Ненецкий автономный округ (ННД каждого сократились на 52%), а также Красноярский край (-51%) и Коми (-45%).
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Экономика , Минфин
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