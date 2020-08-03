Курс доллара: когда закончится обвал рубля

Эксперт Газпромбанка Егор Сусин заявил, что курс доллара в ближайшие недели останется нестабильным, но долго обвал рубля не продлится. Об этом сообщает Forbes.

Как писал «Рамблер», прошлую неделю российская валюта закончила активным падением. На торгах 31 июля курс доллара вырос на 1,24 рубля к предыдущим торгам, до 74,41 рубля (впервые с 14 мая). Евро достигал отметки в 88 рублей впервые с 30 марта.

Аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова в комментарии «Интерфаксу» объяснила обвал рубля целым набором факторов: нежеланием инвесторов рисковать, снижением ключевой ставки и снижением интереса иностранцев к российским облигациям федерального займа, а также сезонными факторами, с которыми в это время года всегда сталкивается рубль.

Сусин отметил, что по итогам июля рубль стал худшей валютой мира (больше него потерял только ямайский доллар).

По словам эксперта, нынешний курс является оправданным: его формируют восстановление потребительской активности и рост спроса на импорт, сокращение продаж валюты властями, выплата дивидендов российскими компаниями, открытие продаж туров в Турцию.