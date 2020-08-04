Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.75
$
74.00
86.70
86.99
Прогноз
10.08 – 17.08
$
74.50
88.20
Индексы и котировки Brent
43.41
–0.12 Золото
1972.08
–0.12 РТС
1257.42
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
04.08
1.1770
+0.0322
20.07
1.1448
31.07
23.07
09.07

Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в Белоруссию 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти
Фото: globallookpress.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в страну, которая должна начать работать к 2025 году. Об этом глава республики сообщил во время послания белорусскому народу и парламенту, трансляция которого доступна на YouTube.
По его словам, в течение пяти лет Белоруссия будет агрессивно осваивать новые экспортные рынки, а также диверсифицировать кредитный портфель.
Россия ранее являлась единственным поставщиков нефти в Белоруссию. Однако в конце 2019 года после спора Москвы и Минска из-за цен на топливо последний начал искать альтернативных поставщиков. В настоящее время, помимо России, Белоруссия закупает нефть у Азербайджана, США, Норвегии и Саудовской Аравии.
Кроме того, с начала текущего года Минск требует от Москвы предоставить скидку на газ. Лукашенко заявлял, что Россия продает Белоруссии газ дороже, чем европейским покупателям, и просил пересмотреть текущий газовый контракт. В июне Белоруссия пригрозила, что будет искать замену российскому газу по примеру нефти. Он пояснил, что европейский газовый рынок радикально меняется, и в мире существует достаточно поставщиков, помимо Москвы.
Видео дня. Правительство снижает первоначальный взнос по льготной ипотеке
Последние новости
На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина» На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина» Дания разрешила достраивать «Северный поток-2» Дания разрешила достраивать «Северный поток-2» Рассчитаны расходы на новую должность Медведева Рассчитаны расходы на новую должность Медведева
Комментарии
Экономика , Александр Лукашенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Налог на вклады россиян захотели изменить
Налог на вклады россиян захотели изменить
Дорогие дома на Рублевке оказались никому не нужны
Дорогие дома на Рублевке оказались никому не нужны
«Черный август» на пороге: рубль нельзя спасти
«Черный август» на пороге: рубль нельзя спасти
Видео
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Биткоин резко подорожал
00:25
Биткоин резко подорожал
Рынки Экономика
Пенсионеров обрадовали новыми выплатами
00:17
Пенсионеров обрадовали новыми выплатами
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение