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Россия оставила Белоруссии два пути урегулирования газовых споров 

ФБА «Экономика сегодня» 2 часа назад
Газовые споры: Москва оставила Минску два пути
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Оценка "Газпрома" цены поставок газа в Белоруссию в 2020 году показывает: Россия не намерена пересматривать условия контракта в угоду требованиям Минска. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
На совете директоров компании "Газпром" озвучили общие расчеты газовых взаимоотношений России и Белоруссии в 2020 году. Так, исходя из рыночной стоимости расчетная цена поставляемого газа в 2020 году в РБ должна ориентировочно составить $2,69 млрд А примерная стоимость услуг по транспортировке газа через территорию Белоруссии в 2020 году примерно составит $345 млн Это сообщение поставило точку на претензиях белорусской стороны. С начала 2020 года Минск настаивает, что российский газ он должен получать куда дешевле, чем оговоренные контрактом $127 за тысячу кубометров. В частности, РБ заявляет, что "справедливая стоимость" составляет $40-45 за тысячу кубов — якобы именно по этим котировкам газ торгуется в Европе. Москва справедливо парирует: контракт, который подписала белорусская сторона, должен выполняться. И он вполне отвечает рыночным реалиям.

"Если проанализировать заявленные на совете директоров "Газпрома" цифры по 2020 году, то мы видим: ценовую политику Россия не меняла, — отмечает Гривач. — Примерная выручка с продажи газа соответствует цене, прописанной в контракте с Минском. Следовательно, возражения белорусских политиков были признаны Москвой безосновательными. И такое решение вполне ожидаемо, так как Минск политизировал вопрос и пытался на нем спекулировать.

О сумме транзита, которую получит Белоруссия за пропуск российского газа по своей территории в Европу, тоже можно говорить с термином "рыночная". Однако здесь все же приходится делать оговорку. Трубопровод целиком и полностью принадлежит "Газпрому" — российская компания его построила за свой счет, после чего Минск получил еще $5 млрд за разрешение для России эту трубу использовать. При этом РБ получает ежегодные прибыли за транзит, так что любые претензии Минска безосновательны".

Минск политизирует цену газа

В конце 2019 года РФ и Белоруссии удалось договориться только о порядке формирования цен на первые два месяца 2020 года. Протокол, который определяет порядок формирования цен в 2020 году, был подписан "Газпромом" и правительством Белоруссии в феврале. Как было объявлено по итогам встречи президентов стран Владимира Путина и Александра Лукашенко, Россия продолжит поставлять газ на условиях 2019 года, то есть по цене $127 за тысячу кубометров.
Ежегодно Белоруссия импортирует из РФ около 20 млрд кубометров газа. При этом Минск регулярно настаивает на необходимости пересмотра цен на газ из РФ с определением их "корректного и справедливого" уровня. Президент Александр Лукашенко в одном из своих выступлений заявил, что российский газ для республики в нынешних условиях должен стоить примерно втрое дешевле, чем указывается в подписанном белорусской стороной контракте.

"Минск намеренно политизирует вопрос газовых цен, игнорируя простой и естественный факт: есть контракт, условия которого нужно выполнять. Заявления о цене в $40-45 за тысячу кубов абсурдны, так как это цена спотовых контрактов в Европе, которые отражают нынешнее деструктивное состояние газового рынка из-за коронавирусных ограничений. Реальные цены на газ в Евросоюзе сейчас выше, в том числе стоимость российского газа.

В последнее время все большая часть отношений с Россией намеренно политизируется белоруской стороной. Диалог осложняется предстоящими в августе в РБ президентскими выборами. Но пока мы видим, что российский газовый поставщик исходит из рациональных оценок стоимости газа и контрактных обязательств, которые взяли на себя обе стороны. Что в итоге и выливается в ожидаемые по итогам года цифры прибылей", — подчеркивает Гривач.

Белоруссия не признает газовый долг

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в конце мая заявлял, что газовый холдинг готов начать переговоры с Белоруссией по условиям поставок российского газа в 2021 году после погашения ею долга в размере $165,57 млн В Минске тогда ответили, что Белоруссия не имеет задолженности за импортируемый природный газ, есть разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности.
Как отметил 17 июля министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич, Белоруссия и Россия продолжают переговоры по вопросам снижения цены на российский газ для поставок в республику в нынешнем и 2021 году. Судя по итогу заседания совета директоров "Газпрома", существенного прогресса Минску добиться не удалось. Хотя о "продолжении переговоров" белорусская сторона настойчиво твердит с февраля.

"Ситуация с газовым долгом Белоруссии решается, по большому счету, только двумя способами. Один из них — переговоры с Россией для поиска взаимовыгодного для обеих сторон компромисса. Но судя по сегодняшней обстановке в РБ, едва ли сейчас подобный сценарий реализуем. Второй вариант, который никогда не приходится исключать — Россия взыщет задолженность в судебном порядке, это также предусмотрено контрактом.

Но нужно понимать, что ситуация в РБ сейчас сильно искажена политическими процессами. "Белгазпромбанк" практически подвергнут рейдерскому захвату, в раже предвыборной гонки делаются резкие заявления и жесты. Пока политические вопросы в стране не будут урегулированы, говорить о позитивных переговорах в мирном ключе, похоже, не получится", — заключает Алексей Гривач.

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Экономика , Статьи , Алексей Миллер , Александр Лукашенко , Алексей Гривач , Владимир Путин , Газпром , ЕС , Фонд национальной энергобезопасности , ФБА "Экономика сегодня"
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