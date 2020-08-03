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Для Минфина Кипра оказалось неожиданным решение России разорвать налоговое соглашение 

Прайм 1 час назад
Кипр отреагировал на решение России по налогам
Фото: Reuters
Министерство финансов Кипра не получало уведомление российского Минфина о запуске процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения, считает, что это решение будет иметь негативные последствия для обеих стран, сообщила РИА Новости представитель Минфина Кипра.
Россия в начале апреля направила в министерство финансов Кипра письмо с требованием изменить соглашение об избежании двойного налогообложения. Власти России хотят обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом, но это требует корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с другими странами. Российско-кипрские переговоры начались 25 июня, прошло несколько раундов. В понедельник Минфин России объявил, что договориться не удалось и с 3 августа запускается процедура денонсации соглашения.

"Мы не знаем ничего о планах разорвать соглашение. Мы находимся в ожидании. С моей точки зрения, нет причин для прекращения соглашения. У нас был обмен электронными посланиями, мы оптимистично настроены", — сказала представитель Минфина Кипра.

"Мы находимся в процессе переговоров и не получали решения о прекращении (действия соглашения — ред.)", — продолжила собеседница агентства.
По ее мнению, разрыв соглашения не будет положительным или полезным ни для одной страны, ни для другой.

"В таком случае налогообложение выйдет из-под действия соглашения, оно будет регулироваться произвольно различными налоговыми органами. Это не содействует уверенности инвесторов. Это будет иметь негативные последствия для двух стран. Наш настрой — не доводить до разрыва соглашения, поэтому мы ведем переговоры с российской стороной, чтобы найти справедливое решение, которое поможет обеим странам", — сказала представитель Минфина Кипра.

Она отметила также, что Кипр первоначально предлагал продлить действие соглашения.

"Но предложение не было принято российской стороной", — сказала собеседница агентства.

Сейчас дивиденды при выплате физлицам-налоговым резидентам РФ облагаются по ставке 13%, а нерезидентам — 15%. При этом популярные у многих состоятельных россиян офшорные схемы позволяют существенно снизить налог. Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов до 5% с 15%. Аналогичные уведомления с требованием внести изменения в налоговые соглашения Минфин РФ направлял Люксембургу и Мальте.
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Комментарии 27
Экономика , Федеральная налоговая служба , Минфин , РИА Новости
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