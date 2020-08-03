Медведев выступил за жесткие меры к трудовым мигрантам

" [Экспертным сообществом] предлагается даже изменить порядок предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию. Речь идет о том, чтобы давать иностранному гражданину такое право только в том случае, если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение его трудоустройства", — сказал он.
"Это, конечно, повод призадуматься руководителям этих регионов для того, чтобы принять дополнительные меры", — считает Медведев.
"В арабском мире есть соответствующие решения, где на работодателя возлагается полная ответственность за действия иностранного гражданина, которого он нанял на работу. Это жесткая мера, но тем не менее, обсудить ее, наверное, следует", — заключил замглавы Совбеза.
Преступность среди мигрантов
"По данным опроса Российской академии народного хозяйства и государственной службы, около 40% мигрантов, почти каждый второй, лишились работы. Это, безусловно, создает такую питательную среду потенциально в этой сфере (роста криминала — прим. ТАСС)", — сказал он.
"Это, безусловно, может способствовать росту криминала в целом", — считает замглавы Совбеза.
"В настоящее время в отдельных регионах страны существует нехватка мест в центрах временного содержания иностранных граждан и это создает трудности при депортации из России мигрантов, которые совершили правонарушения", — отметил Медведев.