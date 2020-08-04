США ограничили наем иностранных работников

«Политика исполнительной власти заключается в создании возможностей для работников Соединённых Штатов конкурировать за рабочие места, в том числе за рабочие места, созданные в соответствии с федеральными контрактами. Эти возможности, особенно в регионах, где федеральное правительство остаётся крупнейшим работодателем, особенно важны во время экономических потрясений, вызванных пандемией нового коронавируса», — говорится в заявлении Белого дома.