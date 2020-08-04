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США ограничили наём иностранных работников 

News.ru и ещё 5 1 час назад
США ограничили наем иностранных работников
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп 3 августа подписал указ об ограничении возможности найма иностранцев на работу в США.
В частности, речь идёт о вакансиях в правительственных ведомствах, компаниях и подрядчиках, работающих по федеральному контракту. Такие работодатели впредь будут обязаны при найме сотрудников отдавать предпочтение гражданам США, американским резидентам и обладателям грин-карт, сообщает пресс-служба Белого дома.
Взять на работу иностранца можно, только если среди соискателей не найдётся нужного специалиста из числа американцев. Такие меры скажутся на возможности трудоустроиться обладателям рабочих виз категории H1-B для высококвалифицированных иностранных специалистов.

«Политика исполнительной власти заключается в создании возможностей для работников Соединённых Штатов конкурировать за рабочие места, в том числе за рабочие места, созданные в соответствии с федеральными контрактами. Эти возможности, особенно в регионах, где федеральное правительство остаётся крупнейшим работодателем, особенно важны во время экономических потрясений, вызванных пандемией нового коронавируса», — говорится в заявлении Белого дома.

Как писал NEWS.ru ранее, Конгресс США должен расширить программу поддержки семей, в противном случае свыше 12 млн американцев останутся за чертой бедности. К такому выводу пришли эксперты Urban Institute в ходе проведённого исследования.
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Комментарии
Экономика , Дональд Трамп , Конгресс США , Администрация США
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