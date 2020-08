Никогда еще в послевоенное время Национальный институт статистики и экономических исследований Франции не регистрировал такого плохого положения дел в 5-й Республике. Ее ВВП упал во втором квартале на 13,8%, что больше, чем в среднем по ЕС и даже чем в Италии, которая в последние годы уверенно занимает место аутсайдера.

Справедливости ради, Париж ждал худшего результата.

“Показатель 13,8% "менее суров, чем ожидалось" — сказал изданию CNews министр французской экономики и финансов Брюно Ле Мэр.

И в самом деле, по сравнению с Америкой, у которой ВВП за 2 квартал рухнул на 32,9%, вторая (после Германии) экономика Евросоюза еще легко отделалась. Тем не менее, по мнению экспертов, страна вернется к предковидным показателям только к третьему кварталу 2022 года, тогда как еще недавно обещали восстановиться к концу 2021 года. И то, если не случится ничего плохого.

Что касается США, то американская экономика, по мнению Марка Занди, главного экономиста Moody’s Analytics, оказалась в глубочайшей яме, выбраться из которой потребуется очень много времени. Это означает, что надежды на V-отскок призрачны, несмотря на триллионные «инъекции почти в бездыханное тело».

В целом прогнозы о глубине падения ВВП в США и в странах ЕС соответствовали экспертным оценкам, которые были опубликованы еще в начале мая. Как результат, евро вырос по отношению к доллару с апрельских минимумов Eur/Usd 1,06 до 1,18 (30 июля).

Если опираться на сухие цифры статистических органов, то европейская валюта имеет хороший потенциал роста. Казалось бы, продавай доллары (если они есть) и покупай евро, и «будет тебе счастье». Сейчас финансисты смотрят не на тех, кто быстрее растет, а на тех, кто мягче падает. Эти ориентиры, тем не менее, могут быть опровергнуты появлением «черных лебедей», под которым подразумевают крайне маловероятные события, выходящие за рамки ожиданий экспертного сообщества, но оказывающие чрезвычайное воздействие. В условиях текущей турбулентности они могут «взлетать» стаями.

Дело в том, что многие крупнейшие американские и европейские компании, в том числе и транснациональные, находятся в предбанкротном состоянии, хоть и скрывают это. Да, если они объявят о несостоятельности, власти их, скорей всего, национализируют, чтобы сохранить рабочие места.

Но никаких денег не хватит, чтобы остановить «эффект домино» и политические разногласия, возникающие на этом фоне. Кроме того, рано праздновать победу над коронавирусом. Сейчас все отмахиваются даже от мыслей о второй ковидной волне, тогда как агентство Bloomberg сообщило о медицинской катастрофе в ЮАР, которая 1 мая отказалась от блокировки экономики. Причина кроется в наступившей на юге Африки зиме, смешной, кстати, по нашим меркам. В Йоханнесбурге ночью похолодало до +2 градусов, а днем — о, ужас! — всего 19 тепла. Но в считанные недели число заразившихся взлетело до 500 тысяч человек, из которых умерло больше 8 тысяч.

Другими словами, глупо гарантировать, что предстоящей зимой не будет еще одной блокировки в государствах Северного полушария. Но к ковидной опасности власти худо-бедно готовятся, тогда как появление других «черных лебедей», спровоцированных коронавирусом, предсказать крайне сложно.

Впрочем, кое-какие сигналы уже появляются. Так, финский евродепутат Лаура Хухтасаари прогнозирует, что Европейский Союз скоро "неизбежно" распадется из-за планов дальнейшей федерализации блока.

Оно и понятно почему. Пока Германия и Франция кормила крикливых союзников, то никому и в голову не приходило бежать из зоны евро. Но сейчас все изменилось. По словам Хухтасаари, Берлин и Париж принуждают другие страны к экономии под их неусыпным оком. Все потому, что первым двум экономикам самим деньги нужны.

Вот и завопила госпожа из Хельсинки: «Я хочу, чтобы моя страна вернулась, я хочу выйти из ЕС. Я не хочу быть частью этого нового Советского Союза».

На деле малые государства пытаются «выжать» из немецко-французского ядра 750 млрд евро, которые Меркель и Макрон хотели бы потратить на себя. Больше всего винят, конечно, Пятую Республику, которая, мол, сама себя загнала в угол из-за многомесячной забастовки против пенсионной реформы, предшествующей ковидной блокировки экономики.

Г-жа Хухтасаари озвучила позицию стран, недовольных политикой «локомотивов» — «Согласно статье 125 TFEU (Treaty on the Functioning of the European Union, перев. Договор о функционировании Европейского союза), ни государства-члены, ни Брюссель не обязаны брать на себя обязательства национальных правительств или центральных банков других государств-членов в случае возникновения у тех финансовых проблем».

Можно, конечно. отмахнуться от воплей евроскептической финской дамы, но сильное падение французской экономики расширило трещину и в немецко-французском тандеме. Большинство простых французов не считают отношения между Берлином и Парижем справедливыми.

“Политика Европейского Союза в подавляющем большинстве направлена на пользу Германии и в ущерб Франции, — рассуждает Bob Profion из Лиона. — Именно по этой причине националистическая партия Ле Пен набрала на 20% больше, чем на прошлых выборах. Даже Эммануэль Макрон признал, что французы покинут ЕС, если будет проведен референдум. Как только Франция уйдет, ЕС рухнет, евро обесценится — и это только вопрос времени”.

Таких, как Боб Профион, в Пятой Республике, по данным соцопросов, больше двух третьих. Ле Пен не побеждала только потому, что к ней «пришили» ярлык фашистки, но ковид открыл глаза и уже бывшим сторонникам Макрона.

Простые немцы тоже стали иначе смотреть на ЕС. Они завидуют англичанам, которые ушли из ЕС. «Меркель полагала, что следующим крупным источником рабочей силы для немецкой автомобильной промышленности станут Африка и Ближний Восток. Она подожгла фитиль бомбы замедленного действия образца 1933 года, — делится своими соображениями берлинец Matt Mostowicz. — Она и ее коррумпированные дружки так плохо управляли экономикой в течение последних 10 лет, что заставляет думать, что она либо хочет уничтожить ЕС изнутри, либо планирует создать идеальную сцену для Гитлера 2.0».

То, что немцы настроены не так категорично, как «побитые» французы, объясняется более высоким уровнем жизни. Но граждане ФРГ с ужасом смотрят на пример США, в которых треть населения официально считается нищими алкоголиками и наркоманами. Причем, строго по причине глобализации. Нечто подобно начинает наблюдаться и в ФРГ, убежден Matt Mostowicz.

По мнению Joseph Holleman, гендиректора Magister Technologies Inc., все серьезные страны ЕС подготовили планы по выходу из ЕС и «самостоятельному плаванию». Из европейского «глобализма» они уже выжали все, что можно и нельзя. Маятник на примере США уже качнулся в сторону тарифных границ, поскольку не так уж много стран в мире могут выпускать продукцию hi-tech, которую все равно будут покупать.

Товары же, произведенные по низким или средним технологиям, способны сделать даже третьи страны с очень дешевой рабочей силой. Тогда зачем пускать на немецкие и французские рынки, к примеру, польский ширпотреб, подрывая национальные трудовые ресурсы.

В Евросоюзе именно Франция является кандидатом №1 на «самостоятельное плавание». Ее экономика самодостаточна и способна на hi-tech производство, что не скажешь о Прибалтике, и еще о десятке европейских технологически недоразвитых стран. Криками «Русские идут!» Париж уже не запугать, тогда как катастрофическое падение уровня жизни можно остановить только за счет выхода из ЕС.

Сейчас такое развитие событий кажется маловероятным, но вторая ковидная волна запросто может стоить Макрону президентства. Нажив многочисленных врагов в ходе непопулярной пенсионной реформы и еще больше — в ненавистной, но вынужденной блокировке, он при дальнейшем увеличении социального давления вылетит из Елисейского дворца, как пробка из бутылки шампанского.

Тогда приход Ле Пен к власти будет означать автоматический развал ЕС и конец евро, как европейской валюты. В этом плане положение США и доллара намного лучше — Америке, в отличие от Евросоюза, распад точно не грозит.

“Черный лебедь”, похоже, уже расправляет крылья во Франции.