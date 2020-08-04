В России упал спрос на наличные

В июле в обращение поступило 179 млрд рублей в виде наличных банкнот, пишет РБК, ссылаясь на статистику ЦБ . Это гораздо меньше, чем в предыдущие месяцы, на которые в России пришлись пик волатильности на финансовых рынках и пандемия. В марте объем наличных денег в обращении вырос на 700,9 млрд рублей, в апреле — на 544 млрд рублей, в мае — на 248,2 млрд рублей, а в июне — на 391,8 млрд рублей. Июльский показатель сопоставим с уровнем февраля этого года: тогда на руки населению и бизнесу поступило банкнот на 185,8 млрд рублей.

По данным ЦБ на 1 июля, в стране в обращении находились банкноты и монеты на 12,43 трлн рублей. С начала года показатель вырос на 1,8 трлн рублей, или 16,9%, основной всплеск эмиссии пришелся на март—июнь. В марте после обвала рубля и введения первых ограничений для борьбы с коронавирусом банки пережили отток средств клиентов, избыток ликвидности банковского сектора сократился на 1,5 трлн рублей и примерно половина от этой суммы превратилась в наличные. По словам аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая, запрос на банкноты предъявлял бизнес, поэтому именно юрлица обеспечили спрос на наличные.

С апреля по первую половину июля объем наличных в обращении вырос на 1,4 трлн рублей, обратил внимание ЦБ и в последнем докладе о денежно-кредитной политике: «Как физические лица, так и предприятия предъявляли повышенный спрос на наличные деньги, что означает соразмерный отток ликвидности из банковского сектора. В условиях введения ограничительных мер также снизился объем поступлений наличных денег в банки от инкассации выручки предприятий розничной торговли».

Как отмечает Порывай, возможно, что после снятия ограничений бизнес стал активнее проводить платежи как обычно, в том числе в безналичной форме. По его словам, какой-то объем операций ушел в тень и там остался. Можно было бы говорить о резком снижении спроса на наличные, если бы, наоборот, было изъятие наличных из обращения, чего пока не происходит. Просто эмиссия несколько снизилась, пояснил аналитик. Замедление роста наличных в обращении — временное явление, которое может сойти на нет при второй волне пандемии, заключил Порывай.

Спрос на наличные еще сохранялся на повышенном уровне в первой половине июля, но во второй части месяца уже снизился и приблизился к сезонной динамике, сообщил представитель ЦБ. Таким образом, по мере сворачивания ограничительных мер и восстановления экономической деятельности спрос на наличные деньги будет постепенно нормализовываться, отметили в Банке России. Этот процесс будет постепенным, учитывая неоднородность восстановительных процессов в экономике, он может растянуться и на первую половину 2021 года, следует из доклада регулятора.