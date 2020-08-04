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Безработные мигранты решили остаться в России навсегда 

Lenta.ru 40 минут назад
Трудовые мигранты решили остаться в России навсегда
Фото: РИА Новости
Более половины трудовых мигрантов, которые потеряли работу и не смогли уехать на родину из-за пандемии, решили остаться в России навсегда. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на исследование ученых ВШЭ «Коронавирус и трудовая миграция». Пик безработицы пришелся на апрель, тогда безработными стали треть гастарбайтеров.
Авторы исследование указывают, что сложнее всего обстановка сложилась в Москве: в столице уволили свыше 40 процентов мигрантов. Авторы исследования указывают, что в первую очередь работодатели избавлялись от менее опытных и неформально занятых.
Основными причинами увольнений стали закрытия предприятий. Несмотря на всю сложность ситуации, уезжать из России трудовые мигранты не торопятся.

«Более половины трудовых мигрантов — как находящихся в России, так и стремившихся приехать в Россию — высказали намерение в конечном итоге остаться в России навсегда», — говорится в исследовании.

Ранее в августе бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев, который сейчас занимает пост замглавы Совбеза, объявил о намерении усложнить процедуру предоставления права на работу мигрантам. Обсуждается новый порядок, согласно которому мигрант сможет въехать в Россию только в том случае, если от работодателя получено подтверждение его трудоустройства.
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Комментарии 2
Экономика , Дмитрий Медведев
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