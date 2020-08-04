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Рекордный обвал: экономика США рухнула на треть 

РИА Новости 54 минуты назад
Рекордный обвал: экономика США рухнула на треть
Фото: Reuters
Валовой внутренний продукт США во втором квартале сократился на 32,9 процента — это абсолютный исторический рекорд, превзошедший все прогнозы аналитиков. Экономисты констатируют: американская экономика находится в глубочайшей рецессии. И это несмотря на многотриллионные стимулы Федрезерва, а также запуск печатного станка.

Худший квартал в истории

В январе — марте ВВП США потерял пять процентов, положив конец 11-летнему экономическому росту. Сказался мощный спад потребительских расходов, на которые приходится почти 70% экономической активности.
Из-за карантина, остановки бизнеса и высокой заболеваемости экономисты ожидали двузначного обвала во втором квартале. Худшие опасения подтвердились.
Согласно выводам Министерства торговли США, в апреле — июне ВВП рухнул на треть, уничтожив весь экономический рост с 2015 года. По сути, экономика откатилась на уровень более чем пятилетней давности.
Такого еще не было. Предыдущий квартальный антирекорд зафиксировали в 1958-м — минус десять процентов. А годовой — в 1932-м: 12,9%.
Пока опубликовали предварительные данные. Уточненные представят 27 августа.

"Введенные в марте — апреле ограничения передвижения частично отменили в некоторых районах страны в мае и июне, домашние хозяйства и коммерческие структуры получили от государства пособия. Но предприятия и образовательные учреждения продолжали работать в удаленном формате, а потребители отказались от расходов", — говорится в докладе ведомства.

Глубочайшая рецессия

Крупнейшие инвестбанки Goldman Sachs и JP Morgan уже в апреле предупреждали о неизбежной рецессии. Теперь это признали официально: спад два квартала подряд, причем глубочайший.
Волна банкротств привела к резкому скачку безработицы — до 14,7%. По данным Минтруда США, сейчас пособие получают 17 миллионов американцев.
Ни Великая депрессия, ни "Великая рецессия" (2008 года), ни какой-либо другой из более чем трех десятков экономических кризисов, случившихся за последние два столетия, не вызывали столь резкого ослабления экономики за такой короткий промежуток времени.

Восстановление не скоро

В Белом доме подчеркивают, что экономика вступила в кризис в лучшей форме, чем двенадцать лет назад. К примеру, долговая нагрузка домохозяйств до пандемии была ниже, чем в канун 2008-го. А восстановлению помогут стимулы федерального правительства. С марта в рынки влили огромную сумму — порядка шести триллионов долларов.
При этом Международный валютный фонд оценивает падение не в 33, а в 37 процентов. И восстановления, которого ждали в третьем квартале, пока не видно.

"Из-за роста числа заражений вирусом экономика остановилась на несколько недель, поскольку потребители избегают расходов и не совершают поездки в условиях продолжающихся увольнений", — отмечает Bloomberg.

"Это ужасно, — говорит Нариман Бехравеш, главный экономист IHS Markit. — Мы никогда не видели ничего подобного".

"Отчет Министерства торговли показал, насколько глубока и мрачна та дыра, в которую провалилась экономика", — констатирует Марк Занди, главный экономист Moody’s Analytics.

Для выхода из этой ситуации потребуется много времени.
Как указывают эксперты швейцарской банковской группы Julius Baer, сокращение рабочих мест продолжается, а потому американцам стоит ждать роста безработицы в результате реструктуризации компаний и предстоящего всплеска банкротств.
Международный валютный фонд прогнозирует, что по итогам года экономика США сократится на 6,6%. Кроме "коронавирусных", ее тянут вниз фундаментальные риски, а также действия регулятора. В первую очередь — огромные государственный и корпоративный долги, плюс перспектива длительного периода низкой или даже отрицательной инфляции из-за нулевых ставок ФРС.
Значительная часть населения Соединенных Штатов столкнется с серьезным ухудшением качества жизни и большими экономическими трудностями в последующие несколько лет, предупреждают в МВФ.
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Комментарии 3
Экономика , Статьи , Нариман Бехравеш , Марк Занди , ФРС , Международный валютный фонд , IHS , Bloomberg
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