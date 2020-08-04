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Лукашенко: из-за «разборок» с Россией Белоруссия потеряла 1,5 млрд рублей 

Прайм и ещё 8 36 минут назад
Лукашенко оценил потери от « нефтяных разборок» с РФ
Фото: РИА Новости
Белоруссия из-за "нефтяных разборок" с Москвой потеряла 1,5 миллиарда рублей бюджетных поступлений, заявил во вторник президент страны Александр Лукашенко.

"Мы в этой непростой ситуации не закрыли предприятия в отличие от всего мира, направили из бюджета дополнительно полмиллиарда рублей тем, кто особенно нуждался в поддержке государства. И это в этих условиях, когда от нефтяных разборок с Россией бюджет недополучил полтора миллиарда рублей", — отметил в своем послании народу и парламенту президент Белоруссии.

Он добавил, что Минск реализует стратегию по минимизации к 2025 году зависимости в экономике от одной-двух стран.

"Итоги текущего периода показали, что высокая внешняя зависимость от одной-двух стран ставят нас в уязвимое положение, если не сказать больше. Из-за торговых войн, несправедливых цен, дорогих кредитов страна потеряла 9,5 миллиарда долларов экономического роста за пять лет — а это пенсии, стипендии, зарплаты бюджетников, поддержка семей. Мы сделали выводы и уже реализуем стратегию, чтобы к 2025 году влияние таких факторов было минимальным", — пояснил Лукашенко.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.
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Комментарии
Экономика , Компании , Личный счет , Рынки , Александр Лукашенко
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