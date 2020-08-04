Украина отказалась от российского газа 

Как напомнил председатель правления «Нафтагаза» Андрей Коболев, Украина провела реформу газового рынка. Власти решили отказаться от госрегулирования стоимости для промышленных потребителей. В результате любой трейдер получил возможность закупать российский газ, но только на выгодных условиях.

Коболев отметил, что Украина не намерена возвращаться во времена «коррумпированных энергетических сделок» и энергетической зависимости от России.

Как сообщал «Рамблер», в 2015 году на фоне обострившихся отношений с Россией Украина отказалась от закупки российского газа и увеличила поставки из Европы.