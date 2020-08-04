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Украина отказалась от российского газа 

Вероника Полынина и ещё 2 34 минуты назад
Украинская газовая компания «Нафтогаз» отказывается покупать газ у России, пока «Газпром» не предложит конкурентоспособные условия. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, передает Reuters.
Как напомнил председатель правления «Нафтагаза» Андрей Коболев, Украина провела реформу газового рынка. Власти решили отказаться от госрегулирования стоимости для промышленных потребителей. В результате любой трейдер получил возможность закупать российский газ, но только на выгодных условиях.
Коболев отметил, что Украина не намерена возвращаться во времена «коррумпированных энергетических сделок» и энергетической зависимости от России.
На Украине повысили цены на газ
Как сообщал «Рамблер», в 2015 году на фоне обострившихся отношений с Россией Украина отказалась от закупки российского газа и увеличила поставки из Европы.
Экономика , Видео , Компании , Рынки , Андрей Коболев , Нафтогаз , Газпром , Reuters
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